Путин заявил о скором появлении новых вакцин в России

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что в стране в ближайшее время появятся новые вакцины и этому не помешают бюрократические барьеры. Об этом он заявил на Форуме будущих технологий, который проходит в Центре международной торговли в Москве.

Глава государства подчеркнул, что рассчитывает на оперативное продвижение разработок и отметил, что «никакие бюрократические препятствия не помешают скорому появлению новых вакцин в России».

В этом году форум посвящён биоэкономике — системе, основанной на использовании возобновляемых биологических ресурсов. В рамках мероприятия представлены разработки «Росатома», Курчатовского института, правительства Москвы и крупных банков.

Среди представленных инноваций — концепция биоэкопоселения с атомной станцией малой мощности, «ядерная батарейка», биотехнологический аналог какао-масла, растительная платформа для создания противовирусных вакцин, генно-инженерная рекомбинантная вакцина против аллергии на пыльцу берёзы, а также модель искусственного интеллекта для генерации белков, не существующих в природе.

Форум будущих технологий проходит 25–26 февраля и объединяет учёных, представителей научных центров и бизнеса. Одним из приоритетов обозначено развитие биотехнологий как элемента технологического суверенитета страны.