Вакцину от рака могут сделать в России бесплатной, включив в ОМС

Российская вакцина против рака появится в промышленном производстве уже в 2027 году, прививку хотят включить в перечень бесплатных, однако сроки пока не называются. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, отвечая на вопросы депутатов после выступления в Госдуме с ежегодным отчётом о работе кабмина.

«На сегодняшний день это также планируется включить в программу госгарантий бесплатного оказания медицинской помощи, надо планировать средства», — подчеркнул премьер.

Мишустин отметил, что российские учёные уже провели целый ряд клинических испытаний новых вакцин. Предполагается, что порядка 14 препаратов не будут иметь зарубежных аналогов. Среди них — вакцина от аллергии, в частности на пыльцу берёзы, препараты для лечения рака, в частности от рака мочевого пузыря. Кроме того, готовятся к выпуску медикаменты от нейрокогнитивных нарушений.

Напомним, российские учёные планируют создать вакцину от рака поджелудочной железы. Разработка направлена против одной из самых агрессивных форм онкологии. Применяемые технологии могут быть масштабированы и на другие виды рака.