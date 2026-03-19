Диетолог объяснила, как отличить аллергию от скрытой непереносимости продуктов

Привычные продукты — молоко, помидоры, кофе — могут вызывать хроническую усталость, анемию и кожные проблемы из-за скрытой пищевой непереносимости. Об этом в эфире «Радио 1» рассказала кандидат медицинских наук, диетолог Римма Мойсенко.

По словам специалиста, пищевую непереносимость часто путают с аллергией, но механизмы разные. Аллергия проявляется быстро — сыпью или отёком. Непереносимость же действует исподтишка: продукты не расщепляются, закисляют кишечник, убивают полезную флору и открывают дорогу условно-патогенным организмам. В итоге страдает иммунитет, пропадают силы, нарушается сон.

«Даже псориаз, экзема, дерматиты, выпадение волос, хроническая анемия, сниженный гемоглобин — всё это может быть следствием непереносимости», — пояснила Мойсенко.

Самостоятельно искать «врага» бесполезно. Самый надёжный способ — анализ крови на иммунологическую непереносимость 90–180 продуктов. Результат покажет «красную зону» — продукты, которые временно нужно исключить.

Хорошая новость в том, что врождённая непереносимость встречается редко, а приобретённую можно вылечить. Для этого потребуется минимум девять месяцев на исключение проблемных продуктов, лечение кишечника и восстановление микрофлоры, заключила эксперт.

Недавно президент России Владимир Путин ознакомился с инновационной вакциной, созданной для борьбы с аллергией на пыльцу берёзы и перекрёстные пищевые аллергены, такие как яблоки, персики, арахис и соя. Эта разработка кардинально отличается от традиционных методов: для полного курса лечения требуется всего 3-5 инъекций, при этом вероятность возникновения побочных эффектов существенно снижена.