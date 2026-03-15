Аллергикам запретили есть яблоки и пить кефир в марте из-за грибковой аллергии

В начале весны у аллергиков возрастают риски, связанные с грибковой инфекцией. Когда снег начинает таять, грибки активно размножаются во влажной среде и попадают в организм. Если в это время употреблять продукты, вызывающие брожение, в желудке создаётся питательная среда для грибков, и иммунная система даёт сбой. Об этом Telegram-каналу SHOT ПРОВЕРКА рассказала врач Людмила Лапа.

В результате привычные фрукты и овощи могут спровоцировать жжение на языке, чихание, отёк носа, удушье, а в тяжёлых случаях — приступы бронхиальной астмы и отёк Квинке.

Наиболее опасны в этот период яблоки — из-за высокого риска перекрёстной аллергии. Реакцию вызывает не сам фрукт, а общий антиген с грибками, деревьями или пыльцой. Врачи рекомендуют в марте исключить яблоки из рациона или максимально ограничить их, как и другие свежие овощи и фрукты. То же касается молочных продуктов. Особенно советуют убрать кефир — закваска в его составе наносит дополнительный «грибковый удар» по организму.

На первой стадии грибковую аллергию легко спутать с простудой. При малейшем недомогании врачи призывают сразу обращаться к специалисту и не заниматься самолечением.

Ранее президенту России Владимиру Путину представили уникальную отечественную вакцину от аллергии на пыльцу берёзы и перекрёстные пищевые аллергены (яблоко, персик, арахис, соя). Разработка принципиально отличается от существующих методов: курс лечения составляет всего 3-5 инъекций, а риски побочных эффектов значительно ниже.