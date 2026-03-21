Жителям Подмосковья пообещали солнечную погоду в последнюю неделю марта

В последнюю неделю марта в Московской области ожидается малооблачная погода, рассказал руководитель прогностического центра «МЕТЕО» Александр Шувалов. По его словам, дневная температура будет держаться около десяти градусов, а вот ночью может подмораживать, из-за чего на дорогах образуется гололёдица.

Эксперт подчеркнул, что менять гардероб и резину пока не стоит. Тем не менее сильного ветра и осадков в Подмосковье не ожидается из-за антициклона. Погода будет тихой, спокойной и солнечной, заключил собеседник 360.ru.

