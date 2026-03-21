21 марта, 11:33

От ожога до рака: Почему весной опасно гулять без солнцезащитных очков

Россиян призвали не появляться без солнцезащитных очков на улице весной

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Весенние прогулки без солнцезащитных очков повышают риск развития катаракты и рака кожи на веках, предупредила офтальмохирург, доктор медицинских наук Татьяна Шилова. По её словам, весна является одним из самых опасных периодов с точки зрения ультрафиолетовой нагрузки: деревья ещё стоят голыми, а снег и лужи работают как зеркала, отражая до 80% УФ-лучей прямо в лицо.

Шесть советов, как сохранить глаза перед бушующим весенним солнцем
Шесть советов, как сохранить глаза перед бушующим весенним солнцем

Ультрафиолет обладает накопительным эффектом, и если не защищать от него глаза, можно получить ожог сетчатки. Симптомы проявятся не сразу, к вечеру возникает резкая боль, слезотечение, светобоязнь и ощущение песка в глазах. Кроме того, воздействие ультрафиолета и солнечные ожоги повышают риск возникновения рака кожи на веках, а также ускоряется помутнение хрусталика.

Поэтому во время весенних прогулок важно не забывать о солнцезащитных очках. Однако многие покупают очки с тёмными линзами, но без УФ-фильтра. Гулять в них ещё хуже, потому что зрачки расширяются, чтобы пропустить больше света, и глаза остаются абсолютно беззащитными. Подбирать аксессуар нужно в салонах оптики: модель должна иметь маркировку UV400, гарантирующую максимальную защиту, отметила профессор в интервью «Москве 24».

Ранее врач назвала 7 ошибок родителей, из-за которых у детей портится зрение, Кроме того, любителей листать ленту смартфона перед сном предупредили о риске ослепнуть.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

