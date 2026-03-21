21 марта, 06:30

Шесть советов, как сохранить глаза перед бушующим весенним солнцем

Россиян призвали носить весной очки с УФ-защитой из-за особой уязвимости глаз

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Многие ошибочно полагают, что пик солнечной активности приходится на лето, а весной действие ультрафиолета минимально, однако именно в этот период глаза становятся особенно уязвимыми, предупредила врач-офтальмолог Анастасия Котельникова. По её словам, за зиму органы зрения успевают адаптироваться к дефициту света, а с приходом весны ситуация резко меняется: с каждым днём яркость солнечных лучей усиливается, а уровень ультрафиолета становится выше.

Чтобы защитить глаза, важно носить солнцезащитные очки с УФ-защитой, причём они должны не просто затемнять изображение, а именно блокировать ультрафиолет. Оптимальным вариантом являются очки с маркировкой UV400. Кроме того, категорически нельзя смотреть прямо на солнце: даже кратковременный взгляд способен привести к повреждению сетчатки, сильное излучение может вызвать ожог светочувствительных клеток, отвечающих за центральное зрение.

К 2050 году половина населения мира будет носить очки, предупредила офтальмолог
Дополнительной защитой могут стать увлажняющие капли с антиоксидантами, которые помогают уменьшить воздействие солнечной радиации и ускорить восстановление клеток. Однако некоторые лекарства повышают чувствительность глаз к ультрафиолету, поэтому при их приёме нужно заранее позаботиться о защите, подчеркнула кандидат медицинских наук.

Также полезно отслеживать в приложениях погоды ультрафиолетовый индекс. При значении «умеренный УФ-индекс 3» и выше рекомендуется не стоять долго под прямыми лучами, использовать средства с СПФ и носить закрытую одежду. Не стоит забывать о защите за рулём и на отдыхе, поскольку автомобильные стёкла не обеспечивают полной блокировки, заключила собеседница Здоровья Mail.

«Не игнорируйте этот симптом»: Life.ru узнал у врача, чем опасны «звёздочки» перед глазами
Ранее врач назвала 7 ошибок родителей, из-за которых у детей портится зрение, Кроме того, любителей листать ленту смартфона перед сном предупредили о риске ослепнуть.

