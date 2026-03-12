К 2050 году половина населения мира будет носить очки, предупредила офтальмолог

К 2050 году каждый второй житель планеты может стать близоруким — худший прогноз касается детей и подростков. Об этом 360.ru рассказала профессор, доктор медицинских наук, офтальмолог-хирург Татьяна Шилова.

По словам специалиста, прогнозы ВОЗ действительно пугают: если в 2000 году миопией страдали 22% населения, то через 50 лет эта цифра достигает 50%. Россия уже занимает третье место в мире по распространённости близорукости среди молодёжи. Почти половина выпускников школ имеют проблемы со зрением.

«Детская, школьная, подростковая близорукость — это настоящий бич нашего времени», — подчеркнула Шилова.

Остановить падение зрения можно, если вовремя обратиться к врачу. Специалист может назначить терапевтические линзы или капли. Для контроля заболевания важно соблюдать график осмотров: детям без жалоб — раз в год, детям с миопией — раз в полгода. Взрослым с хорошим зрением достаточно проверяться раз в два года, людям с близорукостью и всем после 40 — ежегодно.

Шилова напомнила, что вылечить уже развившуюся близорукость народными методами или гимнастикой нельзя. Но замедлить процесс — реально. Для этого она рекомендует правило «20-20-20»: каждые 20 минут работы за экраном смотреть 20 секунд на объект в шести метрах.

За последние 10 лет количество пациентов с патологиями зрения увеличилось на четверть. Ранее врач рассказала, из-за каких родительских ошибок дети начинают хуже видеть. К примеру, первая и самая распространённая — использование гаджетов в темноте.