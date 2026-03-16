Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

16 марта, 14:02

Москвичам советуют не спешить со сменой резины, едва почуяв весеннее потепление

Обложка © Life.ru

В Москве и области днём температура воздуха превышает 10 градусов тепла, однако менять зимние шины ещё рано. Об этом предупредила синоптик Татьяна Позднякова.

По словам специалиста, в ночные часы местами наблюдаются отрицательные температуры, а на дорогах образуется гололедица. Она отметила, что при таких условиях ни о переходе на летние шины, ни о смене режима эксплуатации автомобиля говорить не приходится.

Пока земля всё ещё покрыта снегом, а столбик термометра опускается ниже нуля, водителям не стоит торопиться со сменой шин. Эффект от преждевременного перехода на летние колёса может быть опасен, подчеркнула Позднякова в беседе с АиФ.

Россиянам грозит штраф за выезд на лёд весной

В некоторых местах всё ещё лежит снег, а скрытое под ним может представлять опасность для животных, детей и даже взрослых. Ранее Life.ru рассказывал, как в Чебоксарах восьмилетняя девочка провалилась в канализационный колодец, который был незаметен под снежной пеленой.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

BannerImage
