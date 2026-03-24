«Барическая пила» и магнитные бури: Врач объяснил, как гипертоникам пережить весну

Весенняя нестабильность погоды — перепады давления, температуры и магнитные бури — создаёт серьёзную нагрузку на сердечно-сосудистую систему, особенно у гипертоников, гипотоников и пожилых людей. Об этом Общественной Службе Новостей рассказал доктор медицинских наук Дмитрий Еделев.

По словам врача, резкие скачки атмосферного давления, которые он называет «барической пилой», напрямую влияют на артериальное давление. При циклонах давление падает, что у гипотоников вызывает слабость и сонливость. При антициклонах, наоборот, страдают гипертоники: кислородное голодание провоцирует спазм сосудов и рост давления.

Перепады температуры также играют роль. На холоде сосуды сужаются, давление повышается, в тепле — расширяются, давление падает. Когда эти режимы быстро сменяют друг друга, стенки сосудов не успевают адаптироваться, и регуляция нарушается.

К факторам риска Еделев относит и магнитные бури: они сгущают кровь, повышают риск тромбозов и вызывают хаотичные скачки давления. Высокая влажность затрудняет теплоотдачу и может усиливать спазм сосудов. Кроме того, весенний гиповитаминоз (дефицит витаминов B, C, D, магния, селена, железа) усугубляет проблемы с сосудистой системой.

В группе риска — гипертоники, гипотоники, люди с атеросклерозом, подростки, пожилые, беременные, а также те, кто страдает ожирением или метеочувствительностью.

«Что делать, чтобы пережить весеннюю нестабильность? Конечно, измерять давление дважды в день и вести дневник. Не пропускать приём лекарственных препаратов, назначенных врачом. Пить достаточное количество чистой воды для разжижения крови, особенно в дни магнитных бурь. Ограничить потребление соли, жирной и пряной пищи, напитков с кофеином», — указал врач.

Ранее врач заявила, что резкая смена погоды весной может стать причиной обмороков у гипотоников. Для здорового человека такие явления неопасны, поскольку организм успевает подстроиться, а вот наличие хронических болезней, недосып и стресс могут изменить общие ощущения от ситуации не в лучшую сторону.