Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

22 марта, 21:21

Попрощалось до осени: Яркое северное сияние окрасило небо в европейской части России

Обложка © Telegram / АстроФотоБолото

Северное сияние наблюдают над Санкт-Петербургом, Ленинградской областью и другими регионами европейской части России вечером 22 марта. Высокая солнечная активность сделала сегодняшний вечер одним из самых благоприятных для наблюдения за полярным сиянием за последние месяцы.

  Северное сияние. Фото © VK / GoAurora - Северное сияние в Санкт-Петербурге
  Северное сияние. © Telegram / АстроФотоБолото
Жители также делятся кадрами зелёных всполохов в небе над Московской и Новгородской областями. В некоторых районах помимо зелёного видны яркие фиолетовые столбы.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, следующий шанс увидеть столь яркое сияние может появиться только осенью. На Солнце сейчас постепенно устанавливается спокойная обстановка.

Жители Москвы стали чаще охотиться за северным сиянием
Напомним, вечером 21 марта к Земле пришло очередное облако плазмы. Оно вызвало резкий скачок индукции межпланетного магнитного поля почти до 40 нанотесл. Порог экстремальных значений начинается от 25 нТл. К утру 22 числа магнитная буря усилилась до уровня G3.

Лия Мурадьян
