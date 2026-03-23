Попрощалось до осени: Яркое северное сияние окрасило небо в европейской части России

Северное сияние наблюдают над Санкт-Петербургом, Ленинградской областью и другими регионами европейской части России вечером 22 марта. Высокая солнечная активность сделала сегодняшний вечер одним из самых благоприятных для наблюдения за полярным сиянием за последние месяцы.











Жители также делятся кадрами зелёных всполохов в небе над Московской и Новгородской областями. В некоторых районах помимо зелёного видны яркие фиолетовые столбы.

По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и Института солнечно-земной физики СО РАН, следующий шанс увидеть столь яркое сияние может появиться только осенью. На Солнце сейчас постепенно устанавливается спокойная обстановка.

Напомним, вечером 21 марта к Земле пришло очередное облако плазмы. Оно вызвало резкий скачок индукции межпланетного магнитного поля почти до 40 нанотесл. Порог экстремальных значений начинается от 25 нТл. К утру 22 числа магнитная буря усилилась до уровня G3.