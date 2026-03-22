На Землю вновь обрушилась сильная магнитная буря уровня G3

Сильная магнитная буря уровня G3, зафиксированная на Земле в первой половине дня 21 марта, стала главным событием минувших суток. Часть геомагнитного возмущения пришлась на тёмное время и сопровождалась интенсивными полярными сияниями в центральных и северо-западных регионах России, сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

В середине дня плотность солнечного ветра достигла пиковых значений, однако в период с 18 до 21 часа по московскому времени началось резкое снижение, и обстановка стабилизировалась. Ожидавшийся к вечеру второй пик бури так и не наступил.

Вспышечная активность на Солнце остаётся на крайне слабом уровне. Индекс активности за последние сутки опустился до нуля. С 20 марта зарегистрирована только одна слабая вспышка. В ближайшие сутки сохраняется вероятность геомагнитных возмущений и слабых бурь. Вероятность повторного выхода на уровень G2–G3 оценивается как низкая.

Ранее сообщалось, что магнитная буря, начавшаяся вечером 20 марта и достигавшая на пике уровня G3 (сильная буря), завершилась. До конца воскресенья и в первой половине дня понедельника геомагнитное поле останется преимущественно возмущённым, не исключены слабые и непродолжительные усиления до уровня слабой бури.