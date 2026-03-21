21 марта, 17:10

Синоптик Леус: Сильнейшая за 2 месяца магнитная буря завершилась

Начавшаяся на Земле вечером 20 марта магнитная буря завершилась. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

На пике интенсивности геомагнитное возмущение достигало уровня G3, что соответствует сильной буре. Это был самый мощный подобный эпизод за последние два месяца.

Синоптик уточнил, что до конца сегодняшних суток, а также в воскресенье и в первой половине дня понедельника геомагнитное поле останется преимущественно возмущённым. При этом сегодня и завтра не исключены слабые и непродолжительные усиления до уровня слабой бури.

Напомним, планету накрыло геомагнитное возмущение после того, как до Земли добралось облако плазмы, выброшенное при вспышке на Солнце 16 марта. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, в ночь на 21 марта интенсивность колебаний магнитного поля достигла уровня G2, хотя изначально прогноз предполагал начало бури ещё 19 марта — воздействие коронального выброса оказалось отсроченным.

