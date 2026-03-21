Начавшаяся на Земле магнитная буря стала сильнейшей за последние два месяца

На Земле продолжается мощная магнитная буря, которая началась вечером 20 марта. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, событие стало самым интенсивным с конца января. Ночью геомагнитное возмущение пересекло уровень G3, который отделяет сильные бури от событий среднего уровня.

«Последний раз это происходило чуть больше двух месяцев назад — с 19 по 21 января 2026 года, когда была зарегистрирована одна из самых сильных бурь десятилетия», — отметили учёные.

Буря началась около 23 часов по московскому времени и на момент публикации продолжалась порядка 11 часов. Специалисты подчеркнули, что текущее событие уступает по мощности январскому, которому немного не хватило до высшего геомагнитного уровня G5.

По прогнозам учёных, геомагнитная обстановка начнёт стабилизироваться во вторник. В ближайшие дни резких всплесков солнечной активности не ожидается.

Ранее сообщалось, что на Земле началась магнитная буря после того, как планеты достигла плазма от солнечной вспышки 16 марта. В ночь на 21 марта геомагнитные возмущения усилились до уровня G2, сообщила Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. По словам специалистов, буря началась с уровня G1,7, но вечером показатели поднялись; её начало прогнозировали на 19 марта, но воздействие плазмы пришло позже. Активность бури продлится около шести дней, постепенно снижаясь.