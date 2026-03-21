Магнитная буря усилилась ночью 21 марта до уровня G2

На Земле началась магнитная буря после того, как нашей планеты достигла плазма от солнечной вспышки 16 марта. В ночь на 21 марта геомагнитные возмущения усилились до уровня G2, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

По словам специалистов, буря началась с небольшого уровня G1.7, но уже вечером показатели поднялись. Начало бури прогнозировали на 19 марта, но воздействие достигшей земли плазмы пришло позже, уточнили в лаборатории.

По прогнозам учёных, активность магнитной бури продлится около шести дней, постепенно снижаясь к концу периода.

Ранее Life.ru писал, что 13 марта на Солнце произошла первая за три недели сильная вспышка. Максимум излучения зафиксировали в 12:55 по московскому времени, продолжительность составила около 20 минут. Учёные отметили, что вспышка произошла на фоне почти месячного спада солнечной активности, поскольку последняя подобная регистрировалась ещё 25 февраля.