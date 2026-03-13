Учёные зафиксировали первую за три недели сильную вспышку на Солнце

Учёные Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН зафиксировали первую за три недели сильную вспышку на Солнце. Максимум излучения пришёлся на 12:55 по московскому времени, продолжительность составила около 20 минут.

На Солнце произошла сильная вспышка. Фото © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

Балл вспышки достиг уровня М1.2, что соответствует нижней границе M-класса. Последний раз подобное событие регистрировали 25 февраля. При этом учёные отмечают, что вспышка произошла на фоне глубокого спада солнечной активности, который длится уже почти месяц.

Несмотря на классификацию, специалисты называют событие довольно рядовым. Вспышка зафиксирована на краю солнечного диска, что полностью исключает её влияние на Землю. Кроме того, в лаборатории подчеркнули, что этот взрыв носит единичный и случайный характер — признаков выхода Солнца из локального минимума пока не наблюдается.

Ранее сообщалось, что до конца 2026 года на Солнце ожидается от пяти до десяти вспышек высочайшего класса X. Более того, они будут сохраняться примерно до 2028 года. Такие явления часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы. Достигая Земли, они способны провоцировать магнитные бури.