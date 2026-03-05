Учёные прогнозируют до десяти вспышек высочайшего класса X на Солнце в 2026 году

До конца 2026 года на Солнце может произойти от пяти до десяти вспышек высочайшего класса X. Об этом ТАСС сообщил заведующий лабораторией солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения отдела физики космической плазмы Института космических исследований РАН Сергей Богачев.

«Вспышки уровня X и M на Солнце будут сохраняться примерно до 2028 года. В этом году мы ожидаем ещё 5–10 вспышек уровня X», — отметил учёный.

Солнечные вспышки делятся на пять классов — A, B, C, M и X — в зависимости от мощности рентгеновского излучения. Минимальный класс A0.0 соответствует мощности излучения на орбите Земли в 10 нановатт на квадратный метр, а каждая следующая буква увеличивает мощность в десять раз. Вспышки часто сопровождаются выбросами солнечной плазмы, которые, достигая Земли, способны вызывать магнитные бури и нарушения в работе спутников и энергетических систем.

Ранее сообщалось, что магнитные бури на Земле будут сохраняться ещё примерно два года, несмотря на снижение солнечной активности. Сейчас начинается фаза спада 25-го солнечного цикла, пик которого пришёлся на 2024 год. Даже при уменьшении числа солнечных пятен корональные дыры продолжают провоцировать геомагнитные возмущения.