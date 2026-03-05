Астроном рассказал, когда на Солнце полностью прекратятся бури

Магнитные бури на Земле будут продолжаться ещё примерно два года, несмотря на снижение солнечной активности. Основной причиной возмущений остаются корональные дыры на Солнце, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв в беседе с РИА «Новости».

По его словам, сейчас начинается фаза спада 25-го солнечного цикла, пик которого пришёлся на 2024 год. Даже при уменьшении количества солнечных пятен корональные дыры продолжают провоцировать геомагнитные бури.

Полное затишье учёные ожидают в период минимальной активности Солнца — с 2028 по 2031 годы, когда магнитные бури практически исчезнут.