Гигантский протуберанец на Солнце высотой 1 млн км напугал учёных

Солнце выбросило из своих недр громадный протуберанец высотой около миллиона километров, но несмотря на внушительные размеры он не сможет оказать никакого влияния на Землю и другие планеты. Об этом рассказали в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

Протуберанец на Солнце. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)

«На Солнце зарегистрирован отрыв гигантского протуберанца, выброшенного в направлении северного полюса звезды. Измеренные размеры плазменной структуры вблизи Солнца составили около миллиона километров. Это в три раза больше, чем расстояние от Земли до Луны», — сказано в тексте.

Учёные отметили, что подобные громадные протуберанцы были зафиксированы и в 2025 году, последний раз явление попало в объективы телескопов в ноябре. Сами по себе протуберанцы очень опасны, так как имеют сильное магнитное поле и состоят из очень плотной плазмы, но они редко выбрасываются светилом именно в направлении нашей планеты.