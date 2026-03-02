Магнитные бури 2, 3 и 4 марта: Солнце снова подаёт знаки и возвращает пятна. Что прогнозируют учёные? Оглавление Солнце снова меняется — и это настораживает Что говорят графики магнитных бурь на 2, 3 и 4 марта И всё же: стоит ли ждать «сюрприза»? Солнце снова подаёт странные сигналы: пятна вернулись, вспышки мелькают, а графики магнитных бурь держат нас в напряжении. Ближайшие три дня — 2, 3 и 4 марта — пройдут спокойно или обернутся резким ударом по самочувствию метеозависимых? Life.ru смотрит графики ИКИ РАН. 2 марта, 09:38 Будут ли магнитные бури 2, 3 и 4 марта: последние данные о солнечной активности от ИКИ РАН. Обложка © Nano Banana AI

Первые мартовские рабочие дни — то самое время, когда хочется тишины. Но космос — не тот, кому можно доверять планы. Особенно в ретроградный Меркурий! Вселенная вообще любит подбрасывать сюрпризы именно тогда, когда человечество выдохнуло и уже мысленно заваривает кофеёк. Один поток солнечного ветра не туда, и всё: метеозависимые хватаются за виски, электронные приборы глючат, а давление скачет, как будто у него свои выходные. Так будет ли спокойным начало марта, как предсказывал календарь магнитных бурь на первый месяц весны? Или три дня превратятся в аттракцион с организмом в роли пассажира?

Солнце снова меняется — и это настораживает

Что происходит на Солнце и как это повлияет на 2–4 марта: комментарий учёных. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Mr.alien001

Свежий комментарий учёных ИКИ РАН звучит одновременно спокойно и беспокойно. По их словам, ситуация «в целом, без особых изменений по сравнению с окончанием прошедшей недели». При этом исследователи отмечают главное: пятна на Солнце вернулись, и настолько явно, что «не нужен никакой микроскоп, чтобы разглядеть», хотя энергии в них пока мало.

Этой энергии хватает разве что «рисовать на графике пилу» — небольшие, но частые слабые вспышки. Крупных событий ожидать не приходится: резервов для серьёзных выбросов просто нет. Учёные подчёркивают, что наиболее активным сейчас остаётся крайний левый участок — группа пятен 4384. Почти все вспышки идут именно оттуда. А вот бывшая звезда недавних событий, область 4366, теперь, цитируем, «признаков жизни не подаёт». Так что если и ждать сюрпризов, то не оттуда.

Что говорят графики магнитных бурь на 2, 3 и 4 марта

И вот тут начинается самое интересное: внешняя тишина и улучшенные показатели не означают, что организм не почувствует перемены.

Официальный график вероятности магнитной бури сегодня: чего ждать от Солнца 2, 3 и 4 марта 2026 года? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

2 марта станет идеальным днём для тех, кто реагирует на космос каждым капилляром. 74% вероятности спокойной магнитосферы — роскошь по нынешним временам. Жёлтый сектор — всего 15%, красный — 11%. График Kp показывает ровные зелёные столбики: 2–3 балла почти весь день. Периодически встречаются короткие «просадки», но они настолько мягкие, что большинство людей их просто не заметит. Если мечтали выйти погулять, пора, лучшего момента не будет.

3 марта — день, когда картина начинает дрожать. Вероятность спокойного поля падает до 43%. Жёлтый сектор поднимается до 40%, красный — уже 17%. Это ещё не буря, но уже и не комфорт. На графике Kp утро выглядит приемлемо, но ближе к обеду зелёные столбы начинают «расползаться», уступая место более высоким жёлтым барам. Значения 4–5 — не редкость, особенно в вечерние часы. Многие почувствуют усталость и давление в висках ещё до того, как послушают прогноз.

4 марта — возвращение к относительной норме. Спокойствие занимает 78%, жёлтый остаётся на уровне 15%, красный едва держится на 7%. По Kp день предсказуем: уровни 2–3, ближе к обеду возможны небольшие всплески. Но всё в рамках лёгкой, почти незаметной возмущённости.

Календарь магнитных бурь на 2, 3 и 4 марта 2026 года: расписание по дням. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

То есть формально мы в безопасной зоне. Никаких бурь уровня G1–G2, никаких красных коридоров. Но, как часто бывает с Солнцем, главное — не то, что видно на графике, а то, что происходит за кулисами: оно тихое, но живое, со вспышками, которые пока слишком малы, чтобы нанести удар.

И всё же: стоит ли ждать «сюрприза»?

Прогноз геомагнитной активности 2–4 марта: опасны ли эти даты для метеочувствительных. Фото © Shutterstock / FOTODOM / DimaBerlin

По данным xras.ru, картина действительно спокойная. Геомагнитная обстановка тоже тихая. Активность «остаётся на низком уровне», поэтому жёлтые столбики на графиках Kp могут появляться, но лишь «эпизодически». В целом, по словам специалистов, Солнце в начале весны «спокойное и скучное», и факторов, способных нарушить его сонливость, пока не видно. Но, и это важно, спокойное Солнце всегда самая коварная стадия. Стоит ветру чуть усилиться или вспышке, пусть слабой, произойти в нужной точке диска, и ситуация меняется за часы.

Но прогнозы — не приговор. Солнце может менять настроение за часы, и даже небольшой выброс способен превратить 3 марта в день раздражения, давления и проблем с концентрацией. А 2 и 4 марта — в короткие передышки, когда организм наконец-то перестанет «подвывать» на космос. Так что расслабиться можно, но ненадолго. Пейте воду, берегите нервную систему, гуляйте, если есть силы, и не пугайтесь, если внезапно накроет усталость. А ранее Life.ru рассказывал, почему в лунное затмение 3 марта всё, что копилось годами, выйдет наружу, и это станет катализатором судьбы. А ещё что нельзя делать в конце коридора затмений в Кровавую Луну.

Хотите ещё такие материалы? Подписывайтесь на WOW в МАХ!

Авторы Карина Морозова