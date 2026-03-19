Магнитные бури 19, 20, 21 марта: 90% вероятности! Землю накрывает сильнейшая буря за 2 месяца Оглавление Прогноз магнитных бурь на 19, 20, 21 марта 2026 Что делать во время сильной магнитной бури Итог Сценарий ухудшился буквально за сутки. Учёные ИКИ РАН уже пересчитывают прогнозы и каждый раз — в сторону усиления. Сильнейшая магнитная буря за два месяца накроет Землю именно в эти даты. Вопрос один: как сильно геошторм ударит по вам? 19 марта, 08:57 Магнитные бури: графики xras.ru. Сильнейшая за 2 месяца магнитная буря накроет Землю в ближайшие дни: даты уже известны. Обложка © Chat GPT / Карина Морозова

Спокойные дни закончились. Если казалось, что после недавних всплесков Солнце «выдохлось» — это была лишь пауза. Учёные ИКИ РАН прямо говорят: нас ждёт новая серия ударов. И мы предупреждали, что последствия последней вспышки догонят Землю к 19 марта. Так и произошло. Только сильнее, чем ожидали.

Сейчас ситуация развивается по более жёсткому сценарию. Как отмечают специалисты, «сегодня ожидается начало магнитной бури, которая, по прогнозу, должна стать самой сильной с середины января текущего года». Тогда, напомним, Землю накрыло событие уровня G4.

«За последние сутки прогноз несколько раз пересчитывался, причём каждый раз в сторону ужесточения. На данный момент предполагается, что полная продолжительность периода геомагнитных возмущений составит около 6 суток — до вторника будущей недели (24 марта). Наиболее сильные события ожидаются с 19-го по 21-е число (в те же даты, что и буря в январе), когда придут два наиболее крупных выброса плазмы. Далее, с 22-го по 24-е число, будет наблюдаться более слабый «хвост» от влияния корональных дыр», — пишут эксперты из Лаборатории солнечной астрономии (XRAS).

Причина — не один фактор, а сразу несколько. Учёные объясняют, что это сочетание выбросов плазмы, которые произошли на Солнце в начале недели, и влияния корональных дыр, уже развернувшихся в сторону Земли. Так что нас ждёт?

Прогноз магнитных бурь на 19, 20, 21 марта 2026

Прогноз геоштормов на 19, 20, 21 марта 2026 года.

Судя по данным Лаборатории солнечной астрономии, пик магнитной бури придётся именно на период 20–21 марта. 19 марта начинается уже на повышенных значениях, но к ночи график уходит в красную зону, это магнитная буря — ровня Kp 5,5. Затем геошторм усилится до мощности Kp 6,5, а это уже считается как G3 — сильная магнитная буря. Причём показатели держатся стабильно высокими, без резких спадов. Это не краткий всплеск, а полноценное воздействие. Вероятность тоже говорит сама за себя: около 80% приходится именно на бурю. Шанс «тихого» дня минимален.

20 марта ситуация не улучшается, а местами даже усиливается. График снова показывает красную зону, опять G3 и сильная магнитная буря, а вероятность бури на вторых графиках достигает рекордных 90%. Это почти гарантированное геомагнитное событие. Учёные отдельно подчёркивают, что наиболее сильные удары ожидаются как раз в эти даты — когда к Земле подойдут два крупных выброса плазмы. При этом часть пиков может смещаться на вечер и ночь, что делает состояние ещё более ощутимым.

Официальный график вероятности магнитной бури сегодня от ИКИ РАН: какой силы будет магнитная буря 20, 21 и 22 марта 2026 года?

21 марта становится переходным днём. Основной пик проходит, но остаётся так называемый «хвост» — более слабое, но всё ещё заметное влияние корональных дыр. То есть полностью спокойным этот день назвать нельзя: чувствительные люди всё ещё могут ощущать последствия. Отдельно специалисты отмечают, что весь период возмущений может растянуться почти на неделю — вплоть до 24 марта.

Что делать во время сильной магнитной бури

20 и 21 марта ожидается сильна магнитная буря уровня G3: что нельзя делать и как помочь организму.

И самое важное в такие дни — не геройствовать. Не стоит перегружать себя: тяжёлые тренировки, недосып, стресс и алкоголь только усилят реакцию организма. Лучше замедлиться — больше воды, лёгкая еда, нормальный сон. Если накрывает, помогают простые вещи: тишина, свежий воздух, тёплый душ, снижение экранного времени. И главное — не игнорировать сигналы тела: сейчас не время «терпеть», сейчас время себя беречь.

Итог

Ближайшие дни — это не разовый всплеск, а целая волна. 20 и 21 марта — пик, когда нагрузка на магнитосферу максимальная. 22 марта — постепенный спад, но не полное затишье. Главное, что стоит понимать: такие события редко проходят незаметно. Даже если вы обычно не реагируете на магнитные бури, в этот раз всё может ощущаться сильнее — слишком мощное сочетание факторов.

И, как подчёркивают учёные, точный сценарий предсказать сложно. Солнце уже показало, что умеет усиливать удар в последний момент. Так что ближайшие выходные — это не про «спокойно переждать». Это про внимательность к себе и готовность к тому, что организм может реагировать.

