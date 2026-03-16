Магнитные бури 16, 17, 18 марта. Учёные предупреждают: Солнце не успокоилось, Землю может «тряхнуть» После недавних магнитных бурь космическая погода снова заставляет насторожиться. Учёные ИКИ РАН продолжают следить за Солнцем: магнитосфера Земли ещё реагирует на остаточные возмущения. Пройдут ли ближайшие дни спокойно или новая буря уже на подходе? 16 марта, 10:02 Магнитные бури в марте: данные xras.ru на 16, 17 и 18 марта 2026 года. Что готовит Солнце?

После нескольких дней геомагнитной «тряски» Солнце, похоже, решило взять паузу. Ещё в выходные магнитосфера Земли реагировала на поток солнечного ветра и влияние корональной дыры, из-за чего наблюдались магнитные бури уровня G1–G2. Однако теперь ситуация начинает меняться.

По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, краткосрочный всплеск солнечной и геомагнитной активности, наблюдавшийся в выходные, завершился. После пары дней возмущений космическая погода постепенно возвращается к более спокойному состоянию.

Учёные отмечают, что «энергии на Солнце сейчас немного. Светило смогло произвести лишь две относительно слабые вспышки классов M1.2 и M1.0, а также около трёх десятков небольших вспышек С-класса. Этого хватило, чтобы временно поднять уровень солнечной активности примерно до оранжевой зоны — около 6 баллов из 10, но не более. Сейчас, как отмечают специалисты, накопленная энергия практически полностью исчерпана, и графики солнечных вспышек снова пошли вниз».

Влияние корональной дыры в целом совпало с прогнозами. Она действительно вызвала геомагнитные возмущения среднего уровня, пик которых пришёлся на начало субботы. Сейчас же, судя по наблюдениям, на графиках снова доминируют зелёные зоны, означающие спокойную магнитосферу.

Тем не менее полностью расслабляться рано. Даже после окончания бурь иногда сохраняются так называемые остаточные возмущения. По словам исследователей, сегодня ещё могут по инерции наблюдаться короткие геомагнитные колебания, хотя в целом событие уже считается завершённым. Итак, чего ждать в ближайшие дни — вернётся ли космическая погода к спокойствию или магнитосфера ещё может напомнить о недавних бурях?

Прогноз магнитных бурь на 16, 17, 18 марта 2026

Судя по данным графиков Лаборатории солнечной астрономии, ближайшие дни пройдут значительно спокойнее предыдущих. 16 марта магнитосфера Земли будет в основном стабильной. Индекс геомагнитной активности Kp колеблется в диапазоне около 2–3 баллов, что соответствует спокойному состоянию. Однако вероятность остаточных возмущений всё же сохраняется. Согласно статистике, шанс магнитной бури оценивается примерно в 31%, ещё 35% приходится на состояние повышенной активности, а полностью спокойной магнитосфера может быть примерно в 34% случаев.

Официальный график вероятности магнитной бури от ИКИ РАН: чего ждать 16, 17 и 18 марта 2026 года? Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

17 марта ситуация должна стабилизироваться ещё сильнее. По расчётам моделей, вероятность магнитной бури снижается примерно до 12%, а вероятность спокойной магнитосферы возрастает до 58%. Геомагнитные индексы будут оставаться на низком уровне, около 2–3 баллов, что обычно не вызывает заметных симптомов даже у метеочувствительных людей.

18 марта космическая погода выглядит ещё благоприятнее. Шанс магнитной бури снижается примерно до 7%, а вероятность спокойного состояния магнитосферы достигает примерно 68%. Это означает, что Земля практически полностью выходит из зоны недавних солнечных возмущений.

Насколько сильной будет магнитная буря сегодня? Прогноз геоштормов на 16, 17, 18 марта. Фото © Лаборатория солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ

Таким образом, после бурного начала месяца космическая погода постепенно приходит в норму. Недавние магнитные бури, вызванные воздействием корональной дыры, уже прошли свой пик, и сейчас магнитосфера Земли возвращается к спокойному состоянию.

Учёные отмечают, что Солнце в целом остаётся довольно спокойным уже около месяца. По данным наблюдений, ни на стороне светила, обращённой к Земле, ни на противоположной стороне, которую сейчас изучает аппарат Solar Orbiter, пока не видно серьёзных активных областей. Это означает, что ближайшие дни, скорее всего, пройдут без сильных магнитных бурь. А ранее Life.ru рассказывал, какой календарь магнитных бурь в начале месяца нам предоставили учёные ИКИ РАН и сколько геоштормов ждать метеочувствительным.

Ещё больше WOW-контента — в нашем канале в МАX!

Авторы Карина Морозова