Кармический экзамен сдан! Эти знаки зодиака закончат страдать 20 марта, когда ретроградный Меркурий остановится

Ретроградный Меркурий в марте 2026 года оказался одним из самых вязких и эмоционально тяжёлых периодов. Он шёл по знаку зодиака Рыбы, а это всегда про путаницу, иллюзии, возвращение старых историй и ощущение, что живёшь не свою жизнь. С 26 февраля по 20 марта многим пришлось столкнуться с тем, что казалось давно закрытым: бывшие, старые ошибки, забытые страхи, незаконченные разговоры.

Но 20 марта планета кармы и коммуникаций разворачивается в прямое движение. И хотя «шлейф» ещё останется, именно эта дата, выпавшая на весеннее равноденствие, станет точкой, после которой будет легче дышать. И особенно сильно почувствуют облегчение те представители зодиакального круга, для которых период ретроградного Меркурия был настоящим испытанием. Кого наконец отпустит?

Вас штормило сильнее всех, но наконец перестанет

Этот ретроград прошёлся по вам буквально! Последние недели у носителей знака зодиака Рыбы ощущались как внутренний хаос: сомнения, тревога, желание всё поменять — от внешности до жизни. Вы не узнавали себя, метались, делали шаг вперёд и тут же откатывались назад. Ретроградный Меркурий заставлял Рыб по гороскопу пересмотреть, кто они и чего хотят. Но уже после 20 марта это давление начнёт уходить, а ясность потихоньку возвращаться. Люди со знаком зодиака Рыбы перестанут сомневаться в каждом шаге и начнут чувствовать, куда им нужно идти дальше.

Вас проверяли через людей, но экзамен сдан

Для людей со знаком зодиака Дева период ретроградного Меркурия был тяжёлым испытанием, в котором всё крутилось вокруг отношений. Старые конфликты всплывали, бывшие неожиданно напоминали о себе, разговоры заходили в тупик. Казалось, что вас не слышат. Или вы сами не понимали, чего хотите. У Дев по гороскопу был экзамен на честность: с собой и с другими. И теперь он пройден. После 20 марта станет легче выстраивать диалог, придёт понимание, кто вам действительно нужен, а кого пора отпустить.

Хаос в голове и в жизни прекратится

Близнецы — знак зодиака Меркурия, и каждый разворот своей планеты-покровителя вы чувствуете особенно остро. Последние недели принесли Близнецам по гороскопу ощущение полной дезориентации: планы рушились, слова путались, решения давались тяжело. Всё будто шло не так и не туда. Потому что период ретроградного Меркурия был временем остановки и переоценки. После 20 марта к людям со знаком зодиака Близнецы вернётся контроль. Мысли снова станут выстраиваться в линию, решения приниматься быстрее, и вы снова начнёте чувствовать себя «в потоке».

Вас тянуло назад, но теперь дорога откроется вперёд

Период ретроградного Меркурия наверняка вернул многих Стрельцов по гороскопу туда, куда они уже не хотели возвращаться. Старые ситуации, люди, воспоминания — всё тянуло назад. Было ощущение застоя, словно жизнь зависла. Но это было нужно, чтобы закрыть незавершённое. После 20 марта это ощущение начнёт отпускать. У людей, кто Стрелец по гороскопу, появится движение вперёд, энергия и желание снова строить планы. Уже без груза прошлого.

Эмоциональные качели остановятся, придёт гармония с собой

Раки по гороскопу пережили этот ретроград через чувства. Перепады настроения, тревога, накатывающие воспоминания, ощущение нестабильности — всё это сопровождало представителей этого знака зодиака в последние недели. Иногда даже казалось, что почва уходит из-под ног. Потому что для носителей знака зодиака Рак вместе с ретроградным Меркурием совпал период внутренней чистки. После 20 марта эмоции начнут выравниваться и даже появится ощущение безопасности. Внутренний баланс тоже будет постепенно возвращаться.

Ретроградный Меркурий редко проходит незаметно. Но март 2026 года стал для многих настоящей проверкой — на честность, терпение и готовность отпустить прошлое. Хорошая новость в том, что самая тяжёлая часть уже позади. 20 марта планета разворачивается, и вместе с этим постепенно уходит напряжение, странные ситуации и ощущение, что всё идёт не так.