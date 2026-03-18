Не упустите энергию изобилия! 3 рабочих обряда на деньги в весеннее равноденствие 20 марта

В день весеннего равноденствия мир замирает на тонкой грани между светом и тьмой. Уже совсем скоро, 20 марта 2026 года, наступит этот удивительный момент, знаменующий собой не просто астрономическое событие, с которого начинается астрономическая весна, но и мощнейший энергетический портал.

Экстрасенс и целитель Яна Дружинина рассказывает, что издревле наши предки знали: в этот миг день сравнивается с ночью, знаменуя победу тепла и света над зимним холодом. «Космические силы приходят в равновесие, чтобы дать старт новому циклу, новому году в природном круговороте. Это время пробуждения земли, время, когда семя, брошенное в почву, даёт росток», — поясняет Life.ru экстрасенс.

Но не только семена растений, но и наши мысли, желания и намерения, «посаженные» в этот день, обретают колоссальную силу для роста и материализации.

Эксперт уверена: именно энергия обновления пронизывает всё сущее 20 марта, в день равноденствия, и границы между мирами истончаются, позволяя нам напрямую обращаться к силам Вселенной. Именно в этот период, когда природа закладывает фундамент будущего урожая, мы можем провести особые ритуалы, чтобы заложить семена финансового благополучия и изобилия на весь грядущий год.

Эксперт советует подготовиться к этому дню заранее, очистить мысли и дом, чтобы с первыми лучами солнца открыть свои двери для перемен и богатства. Рассказываем топ-3 самых рабочих ритуалов на богатство от экстрасенса.

Магический посев

Первый и самый сильный ритуал связан с символическим севом. Экстрасенс рассказывает: для него понадобится небольшой глиняный горшок, плодородная земля, несколько монет разного достоинства (лучше крупнее) и семена быстрорастущего растения, например кресс-салата или бархатцев.

«Ранним утром в этот день, сразу после восхода солнца, наполните горшок землёй, представляя, как она наполняется золотистым светом. Сделайте в ней лунки и положите на дно каждой монету, приговаривая: «В землю кладу — урожай жду, монета к монете, достаток к совету». Сверху поместите семена и засыпьте их землёй. Полейте горшок водой, заряженной вашим намерением».

Далее, со слов экстрасенса, горшок нужно поставить на южное окно — сторону солнца и богатства. А потом каждый день ухаживать за ростками, «так вы будете питать своей энергией финансовый канал». Когда растение взойдёт и окрепнет, оно станет живым магнитом для денег, а выросшие монеты можно будет использовать как талисман или потратить, но с мыслью, что они вернутся к вам сторицей.

Активация денежной энергии в доме

Второй ритуал посвящён активации денежной энергии в вашем доме и проводится в момент точного равноденствия. Потребуется большая миска или таз с чистой родниковой или талой водой и горсть любых монет.

Встаньте лицом на восток, откуда приходит новая жизнь. Возьмите монеты в правую руку, а левую опустите в воду. Шёпотом или мысленно попросите у весенних вод и солнечного света благословения на достаток. Затем начните медленно сыпать монеты в воду, одну за другой, позволяя им падать на дно. При этом визуализируйте, как каждая монета оставляет за собой золотой след, а вода наполняется сиянием.

Яна Дружинина продолжает, говоря, что, когда все монеты окажутся в воде, следует представить, что это ваше богатство, которое плещется через край. И потом оставить миску на подоконнике до заката солнца. «Солнечный свет за день зарядит воду и монеты своей плодородной силой», — поясняет экстрасенс.

После заката достаньте монеты, вытрите их жёлтой тканью и носите с собой в кошельке как неразменную купюру или талисман, привлекающий удачу. Воду же можно вынести на улицу и вылить под молодое, только распускающееся дерево, благодаря природу за щедрость.

Создание денежного «узелка изобилия»

Третий ритуал очень личный и интуитивный, и проводить его следует вечером. Вот инструкция от экстрасенса: «Возьмите небольшой лоскут зелёной ткани — это цвет денег и роста. В центр положите три вещи: монетку, символ материального, рисовое зёрнышко, символ плодородия и постоянного прироста, и лавровый лист, символ успеха и признания. Добавьте к ним любой небольшой предмет, который лично у вас ассоциируется с богатством. Например, маленький ключик, кусочек минерала или ваше письменное желание, касающееся финансов. Завязывая узелок, произнесите заговор: «Узел вяжу, удачу к себе привяжу. Как весна силу набирает, так и мой кошель не оскудевает. Слово моё крепко, дело мое лепко. Да будет так!»