8 пророчеств из сериала «Годы», которые уже сбылись, — вы не поверите, насколько всё совпало

Британский сериал «Годы» вышел в 2019 году. С тех прошло уже много лет, и зрители в ужасе от того, насколько точно шоу предсказало наше настоящее! Создатель, Рассел Т. Дэвис, снял антиутопию о жизни семьи Лайон с 2019-го по 2034 год. Казалось бы, фантастика… но реальность догоняет сценарий с пугающей скоростью. Политика, технологии, экология — всё летит в пропасть быстрее, чем кто-то мог предположить семь лет назад. Какие именно сюжеты из британского сериала воплотились в жизнь?

Популисты захватывают власть скандалами вместо программ

Вивьен Рук врывается в политику с фразой «мне насрать» на вопрос о конфликте Израиля и Палестины в прямом эфире. Когда ведущий просит не ругаться на телевидении, она парирует: «Теперь вообще ничего нельзя сказать!» Популисты процветают на разочаровании людей в традиционных политиках и идее «сломанной системы». Они говорят то, что другие боятся произнести вслух, провоцируют скандалы и собирают голоса тех, кто устал от вежливости и дипломатии. Аллюзия на действующего президента США даже какая-то слишком явная. Кстати, о нём.

Трамп снова президент — сериал угадал за пять лет

Сериал предсказал второй президентский срок Дональда Трампа. Правда, показал его победу в 2020 году, а в реальности тогда победил Джо Байден. Но в 2024-м Трамп всё-таки вернулся в Белый дом! Создатели попали в точку, просто немного промахнулись со временем. В первом эпизоде персонаж говорит: «Никогда не думал, что буду бояться Америки, но теперь у нас фейковые новости и альтернативные факты». Звучит знакомо, правда?

Смерть Елизаветы II — попадание в яблочко вплоть до года

Королева Елизавета II была уже в преклонном возрасте, когда снимался сериал. Предсказать её смерть было логично, но точно жутковато то, что создатели угадали именно год! Её Величество скончалась 8 сентября 2022 года в возрасте 96 лет — ровно как в сериале. В шоу это событие упоминается как одна из вех в хронологии распада привычного мира. Смерть монарха стала концом эпохи и началом новой, более неопределённой реальности для Британии. Совпадение дат выглядит особенно зловещим.

Технологии следят за каждым — от фантастики к реальности

Тотальная слежка, имплантация чипов в тела, биохакеры, которые документируют каждое своё сердцебиение онлайн, — всё это уже реальность! Программы распознавания лиц работают на улицах городов, искусственный интеллект обучается на украденном контенте авторов, а корпорации знают о нас больше, чем мы сами о себе. Сериал «Годы» показывает, как технологии становятся оружием в руках правительств и компаний. Сколько контроля над собой мы готовы отдать ради удобства? Ответ всё больше пугает.

Богатые богатеют, бедные нищают — разрыв растёт со страшной скоростью

В 2024 году состояние миллиардеров по всему миру выросло на два триллиона долларов! Каждую неделю появлялось в среднем четыре новых миллиардера, а десятка богатейших людей планеты ежедневно увеличивала свои капиталы на 100 миллионов долларов. 10% самых богатых людей мира владеют тремя четвертями всего личного богатства планеты. В то же время за чертой бедности живёт 44% населения Земли — 3,6 миллиарда человек! Это число практически не изменилось с 1990 года.

Климатические катастрофы стали нормой жизни

Экстремальные погодные явления и экологические катастрофы в сериале «Годы» постоянным фоном присутствуют в жизни героев. Как и в реальности сейчас: разрушительные наводнения, смертоносные пожары, аномальная жара зимой и холод летом. Великобритания стала на 7% более влажной, а уровень моря поднялся на 1,6 сантиметра. Последствия климатических изменений больше не далёкая угроза из учебников — они происходят здесь и сейчас, убивая людей и разрушая города. Делаем ли мы достаточно, чтобы смягчить катастрофу?

Демократия на Западе умирает на глазах — свобода становится иллюзией

Самый пугающий аспект сериала «Годы» — изображение упадка демократии и гражданских свобод. В шоу восхождение популистки Вивьен Рук к власти отмечено упразднением демократических норм. Она закручивает гайки, ограничивает права, преследует инакомыслящих, а люди молчат или аплодируют, потому что она «говорит правду» и обещает «порядок». В реальности мы видим похожие процессы в разных странах.

Ядерный удар перестал казаться невозможным сценарием

В одном из первых эпизодов сериала «Годы» США наносят ядерный удар по китайскому острову. Это не глобальный апокалипсис — мир не заканчивается, Китай не отвечает, а люди просто просыпаются на следующий день и идут на работу. Именно это пугает сильнее всего: не сама бомба, а то, как быстро она становится «новой нормой».

Сегодня до ядерного удара дело не дошло, но сама логика уже знакома — конфликты между крупными державами обостряются, на Ближнем Востоке растёт напряжение, а тема ядерного оружия всё чаще звучит не как табу, а как один из возможных сценариев. Сериал «Годы» попал не в событие, а в состояние мира, где даже крайние вещи постепенно перестают шокировать.

Смотреть сериал «Годы» сейчас — всё равно что листать новостную ленту: события происходят на экране, а не в вашем телефоне. То, что пять лет назад казалось фантастикой, стало реальностью — мы живём в мире, который авторы показывали как антиутопию, и называем это жизнью. И по сюжету впереди ещё более тревожные вещи — вплоть до создания в Британии лагерей для мигрантов, фактически превращающихся в концлагеря. Остаётся только надеяться, что хотя бы это не сбудется.