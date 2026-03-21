К Земле пришло ещё одно облако плазмы, ожидается всплеск полярных сияний

К нашей планете прибыло как минимум ещё одно облако плазмы, вызвав резкий скачок индукции межпланетного магнитного поля. По данным лаборатории солнечной астрономии, показатель поднялся почти до 40 нанотесл, тогда как порог экстремально высоких значений начинается от 25 нТл.

На графике магнитных бурь в данный момент наблюдается относительное затишье, однако учёные называют эту картину обманчивой. Основные геомагнитные возмущения могут проявиться в ближайшие 2–3 часа.

Специалисты не исключают, что в этот же период начнётся второй, более мощный, чем вчера, всплеск полярных сияний. Ожидается, что новое облако плазмы принесёт с собой новую серию геоударов.

Ранее сообщалось, что начавшаяся на Земле магнитная буря стала сильнейшей за последние два месяца. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, ночью возмущение пересекло уровень G3, став самым интенсивным с конца января, когда с 19 по 21 января была зарегистрирована одна из самых сильных бурь десятилетия.