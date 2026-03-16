Если не высыпаетесь, погода ударит сильнее: врач предупредила о скрытой весенней опасности

Резкая смена погоды для здорового человека обычно не опасна: организм успевает подстроиться под новые условия. Но если есть хронические болезни, недосып, стресс или недавняя травма, адаптация идет хуже. Об этом читателей Life.ru предупредила терапевт Надежда Чернышова.

В таких случаях возникают головные боли, скачки давления, боли в области сердца, шум в ушах, головокружение и слабость. По словам врача, это связано с тем, что внутренние процессы не успевают перестроиться вслед за внешними изменениями.

«Когда падает атмосферное давление, и за ним не выравнивается артериальное, у гипотоников очень резко снижается давление, что приводит к ухудшению самочувствия вплоть до обморока. А если, например, ясный солнечный день с высоким атмосферным давлением, то у гипертоников начинаются проблемы, могут случиться гипертонические кризы», — указала она.

Чернышова подчеркнула, что в идеале нужно работать не с симптомами, а с самой метеозависимостью. Для этого важно наладить сон, больше двигаться, чаще бывать на свежем воздухе и отказаться от вредных привычек.

Если самочувствие уже ухудшилось, врач советует прежде всего контролировать артериальное давление и строго соблюдать назначения врача. Тем, кто принимает препараты от гипертонии или других хронических заболеваний, нельзя пропускать таблетки именно в такие дни.

Кроме того, терапевт рекомендует раньше ложиться спать, больше гулять, отказаться от алкоголя, сократить кофе и курение. Пить лучше простую воду, травяные чаи и несладкие компоты, а тяжелую, жирную и копченую еду — временно убрать, чтобы организму было легче адаптироваться к погодным качелям.

«Желательно употреблять молочные продукты, яйца, мясо, белую рыбу и птицу, а также побольше овощей и зелени. И еще, естественно, постараться как-то справляться со стрессом. Это тоже пойдет на пользу», — резюмировала собеседница Life.ru.