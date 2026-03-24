Синоптик назвал дату наступления метеорологического лета в Москве

Обычно в конце мая, когда температура стабильно превышает 15 градусов, в Москве и всём центральном регионе начинает метеорологическое лето. Об этом ТАСС сообщил начальник отдела метеорологии и климата центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок.

«В Москве эта дата наступает в среднем 25 мая», — сказал он.

По его словам, устойчивое потепление фиксируется в период конца мая — начала июня. Переход к летнему сезону определяется именно среднесуточными значениями температуры, а не отдельными тёплыми днями. Он также отметил, что погода летом слабо зависит от того, какой была предыдущая зима или весна. Существенной связи между сезонами в этом плане не наблюдается.

При этом Терешонок подчеркнул, что влияние могут оказывать запасы влаги в почве. Они формируются за счёт снеготаяния и обильных осадков в холодный период. Достаточное количество влаги создаёт благоприятные условия для растений и сельского хозяйства, тогда как малоснежные зимы способны привести к снижению уровня грунтовых вод и рискам засухи в тёплый сезон.

Ранее синоптики сообщали о постепенном усилении весеннего тепла в Центральной России. В регионе уже около двух недель сохраняется устойчивый тёплый фон. Ключевую роль в формировании погоды играет антициклон, который обеспечивает ясное небо и стабильное повышение температуры.