14 декабря 1503 года во Франции, в Провансе, родился человек, которого потомки будут называть Нострадамус. А на деле его звали Мишель де Нотрдам. Прошло уже 522 года со дня его рождения, а фигура прорицателя всё так же интересует людей, как и в XVI веке. Нострадамус был аптекарем и врачом, но в духе времени увлекался ещё и астрологией. В 1555 году в Лионе Нострадамус издал книгу стихотворений «Центурии». Там 1000 пророческих катренов (четверостиший), и некоторые уже сбылись. Например, теракты 11 сентября 2001 года, полёт на Луну, мировые войны и Французская революция. Что именно Нострадамус сказал про Новый 2026 год 470 лет назад? Разбираем в материале.

Новая великая континентальная война

Нострадамус предсказал мировую войну. Сбудется ли это в Новом 2026 году? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Где-то на 2025–2026 год Нострадамус предсказал мировую войну. Глобальную, которая затронет «горячей» фазой боевых действий все континенты, а не только Европу, Азию, Африку и немного Северную Америку с Австралией, как в прошлый раз. Третья центурия, катрен 83: «Согласие и мир будут нарушены повсюду: дружба осквернена раздором». Конфликт, по Нострадамусу, должен начаться с большого пожара, это либо военная операция, либо взрыв «ядерки». Также упоминается «северный король», который будет воевать с южным правителем.

Мировая экономика — всё. Предсказание Нострадамуса на 2026-й

Нострадамус предрекал конец мировой экономики где-то в середине 2020-х. Новый 2026 год — этого ли ждать? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Miha Creative

Есть у Нострадамуса один катрен, который указывает на ужасающий мировой финансовый кризис. Некоторые исследователи относят его к 2025 году, а некоторые — к 2026-му. Это будет не просто «эффект Матфея», разрыв между богатыми и бедными. Это будет «великая депрессия» по всему миру, от которой больше всего пострадают Мексика вместе с другими странами Латинской Америки, ну и Европа, где достаточно нестабильная экономика.

Богатые станут бедными, а бедные умрут от голода. Мишель де Нотрдам (Нострадамус) Прорицатель, астролог, врач‑фармацевт, писатель, поэт, алхимик

Всё начнётся с падения великих столпов, и Нострадамус, видимо, подразумевал крупные банки, биржи, прочие финансовые институты, например Всемирную торговую организацию. Сейчас экономисты говорят о том, что как раз в уходящем году завершаются важные циклы развития глобальной экономики, возможен большой кризис. Инфляция бьёт рекорды, энергоносители (нефть, уголь, газ) резко дорожают и дешевеют, долги государств растут. Это может вспыхнуть огнём всемирной безработицы.

Небесная кара и выжигающее всё вокруг Солнце: Нострадамус

Нострадамус предсказал глобальные изменения климата в Новом 2026 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Igor Kovalchuk

Нострадамус говорил: «Небо станет огненным, а земля будет гореть от жара». Так он видел глобальные изменения климата, которые происходят из-за чрезмерных выбросов углекислого газа в атмосферу Земли. Таяние ледников, погодные аномалии, ужасающая жара в районе экватора... похоже, пророчество начинает сбываться уже в конце 2025-го. Продолжится ли дестабилизация климата Земли в новом 2026 году? Это зависит только от нас. Но предпосылки для гуманитарной катастрофы на Глобальном Юге уже есть.

Мировой голод, который заставит народы снова переселяться

Нострадамус в своих катренах предсказал новый мировой голод. Он заставит народы снова переселяться в 2026 году или нет? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stanislau Valynkin

Глобальный голод был предсказан Нострадамусом в одном из катренов. Продовольственный кризис из-за климатических аномалий и войн, который должен был начаться в 2025 году. Вот что говорил прорицатель: «Когда голод придёт в земли плодородные, люди покинут свои дома и отправятся в путь». Так он описывал новое Великое переселение народов. По предсказателю, миграционный кризис из-за нарушений продовольственных поставок может начаться в любой момент. А голод может затронуть даже благополучные регионы.

Порабощение людей машинами или другими системами

Нострадамус предсказал эпоху нейросетей, которая, видимо, уже началась. Счастливого Нового 2026 года! Фото © Freepik

«Безжизненные создания возьмут контроль над жизнью людей», — писал Нострадамус. РИА «Новости» поговорило с исследователями и доложило: «Новые технологии проникнут во все сферы жизни, создав иллюзию комфорта, за которой скрывается потеря свободы выбора и контроля над собственной жизнью. Особую опасность несут системы, способные принимать решения без участия человека». Судя по всему, данное пророчество уже сбылось. Нейросети действительно привнесли в жизнь комфорт, но теперь им под контроль отдают финансовые рынки, разработку лекарств, не говоря уже о видео, текстах, картинках и музыке. В 2025 году ИИ действительно стал не просто экспериментом, а повседневным рабочим инструментом.