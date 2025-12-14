Путин в Индии
14 декабря, 10:00

Миру конец, если эти 5 жутких предсказаний Нострадамуса станут реальностью, — одно уже сбылось

Оглавление
Новая великая континентальная война
Мировая экономика — всё. Предсказание Нострадамуса на 2026-й
Небесная кара и выжигающее всё вокруг Солнце: Нострадамус
Мировой голод, который заставит народы снова переселяться
Порабощение людей машинами или другими системами

Нострадамус родился 14 декабря 1503 года. При рождении его назвали Мишель де Нотрдам. Известный пророк сделал много предсказаний. Скоро наступит Новый 2026 год, и конспирологи верят, что некоторые пророчества сбудутся. Что именно сказал пророк и поэт — на Life.ru.

Нострадамус предсказал пять леденящих душу вещей. Некоторые могут сбыться в Новом 2026 году. Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © GPTChat, © Freepik

14 декабря 1503 года во Франции, в Провансе, родился человек, которого потомки будут называть Нострадамус. А на деле его звали Мишель де Нотрдам. Прошло уже 522 года со дня его рождения, а фигура прорицателя всё так же интересует людей, как и в XVI веке. Нострадамус был аптекарем и врачом, но в духе времени увлекался ещё и астрологией. В 1555 году в Лионе Нострадамус издал книгу стихотворений «Центурии». Там 1000 пророческих катренов (четверостиший), и некоторые уже сбылись. Например, теракты 11 сентября 2001 года, полёт на Луну, мировые войны и Французская революция. Что именно Нострадамус сказал про Новый 2026 год 470 лет назад? Разбираем в материале.

Новая великая континентальная война

Нострадамус предсказал мировую войну. Сбудется ли это в Новом 2026 году? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Hamara

Где-то на 2025–2026 год Нострадамус предсказал мировую войну. Глобальную, которая затронет «горячей» фазой боевых действий все континенты, а не только Европу, Азию, Африку и немного Северную Америку с Австралией, как в прошлый раз. Третья центурия, катрен 83: «Согласие и мир будут нарушены повсюду: дружба осквернена раздором». Конфликт, по Нострадамусу, должен начаться с большого пожара, это либо военная операция, либо взрыв «ядерки». Также упоминается «северный король», который будет воевать с южным правителем.

Мировая экономика — всё. Предсказание Нострадамуса на 2026-й

Нострадамус предрекал конец мировой экономики где-то в середине 2020-х. Новый 2026 год — этого ли ждать? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Miha Creative

Есть у Нострадамуса один катрен, который указывает на ужасающий мировой финансовый кризис. Некоторые исследователи относят его к 2025 году, а некоторые — к 2026-му. Это будет не просто «эффект Матфея», разрыв между богатыми и бедными. Это будет «великая депрессия» по всему миру, от которой больше всего пострадают Мексика вместе с другими странами Латинской Америки, ну и Европа, где достаточно нестабильная экономика.

Богатые станут бедными, а бедные умрут от голода.

Мишель де Нотрдам (Нострадамус)

Богатые станут бедными, а бедные умрут от голода.

Всё начнётся с падения великих столпов, и Нострадамус, видимо, подразумевал крупные банки, биржи, прочие финансовые институты, например Всемирную торговую организацию. Сейчас экономисты говорят о том, что как раз в уходящем году завершаются важные циклы развития глобальной экономики, возможен большой кризис. Инфляция бьёт рекорды, энергоносители (нефть, уголь, газ) резко дорожают и дешевеют, долги государств растут. Это может вспыхнуть огнём всемирной безработицы.

Небесная кара и выжигающее всё вокруг Солнце: Нострадамус

Нострадамус предсказал глобальные изменения климата в Новом 2026 году. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Igor Kovalchuk

Нострадамус говорил: «Небо станет огненным, а земля будет гореть от жара». Так он видел глобальные изменения климата, которые происходят из-за чрезмерных выбросов углекислого газа в атмосферу Земли. Таяние ледников, погодные аномалии, ужасающая жара в районе экватора... похоже, пророчество начинает сбываться уже в конце 2025-го. Продолжится ли дестабилизация климата Земли в новом 2026 году? Это зависит только от нас. Но предпосылки для гуманитарной катастрофы на Глобальном Юге уже есть.

Мировой голод, который заставит народы снова переселяться

Нострадамус в своих катренах предсказал новый мировой голод. Он заставит народы снова переселяться в 2026 году или нет? Фото © Shutterstock / FOTODOM / Stanislau Valynkin

Глобальный голод был предсказан Нострадамусом в одном из катренов. Продовольственный кризис из-за климатических аномалий и войн, который должен был начаться в 2025 году. Вот что говорил прорицатель: «Когда голод придёт в земли плодородные, люди покинут свои дома и отправятся в путь». Так он описывал новое Великое переселение народов. По предсказателю, миграционный кризис из-за нарушений продовольственных поставок может начаться в любой момент. А голод может затронуть даже благополучные регионы.

Порабощение людей машинами или другими системами

Нострадамус предсказал эпоху нейросетей, которая, видимо, уже началась. Счастливого Нового 2026 года! Фото © Freepik

«Безжизненные создания возьмут контроль над жизнью людей», — писал Нострадамус. РИА «Новости» поговорило с исследователями и доложило: «Новые технологии проникнут во все сферы жизни, создав иллюзию комфорта, за которой скрывается потеря свободы выбора и контроля над собственной жизнью. Особую опасность несут системы, способные принимать решения без участия человека». Судя по всему, данное пророчество уже сбылось. Нейросети действительно привнесли в жизнь комфорт, но теперь им под контроль отдают финансовые рынки, разработку лекарств, не говоря уже о видео, текстах, картинках и музыке. В 2025 году ИИ действительно стал не просто экспериментом, а повседневным рабочим инструментом.

Может быть, предсказания Нострадамуса не должны быть буквально точными. Было бы неплохо, если бы они были просто предостережениями, чтобы человечество задумалось о своих поступках. В эпоху Нострадамуса и так начали появляться все те вещи, которые привели в том числе к современным кризисам. Глобальная работорговля через Атлантику, например. Читая Мишеля де Нотрдама, можно задуматься о том, как наши действия сегодня влияют на жизнь планеты на десятилетия вперёд. Зато у нас есть тест Life.ru, который покажет, кем вы были в прошлой жизни.

