Тест: Кем бы вы были в прошлой жизни? Ответьте на 8 вопросов и загляните в своё глубокое прошлое

Иногда мы чувствуем странные притяжения: любовь к определённым местам, необъяснимый страх, тягу к предметам или эпохам, будто это уже когда-то было в нашей жизни. Память души — вещь упрямая: она шепчет скрытыми намёками и тонкими ощущениями, которые трудно уловить рациональным умом. Этот тест создан для тех, кто хочет понять, откуда растут их характер, интуиция, привычки и внутренние порывы. Пройдя его, вы сможете взглянуть на себя под другим углом и прикоснуться к возможной истории, что когда-то принадлежала вам, — далёкой, туманной, но удивительно знакомой!