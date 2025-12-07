Тест на День собутыльника: Угадайте фильм по кадру с разгорячённой компанией друзей!
Сегодня День собутыльника! И в честь такого весёлого праздника проверьте, насколько хорошо вы разбираетесь в киногероях, которые чаще всего оказываются «за одним столом». Узнайте, сможете ли вы опознать фильм по кадру с собутыльниками, но лиц вы видеть не будете!
Обложка © Кадр из фильма «Кавказская пленница, или Новые приключения Шурика» режиссёр Леонид Гайдай. Сценаристы Леонид Гайдай, Яков Костюковский, Морис Слободской / Kinopoisk
В отечественном кино застолье всегда нечто гораздо большее, чем просто сцена: это способ рассказать о времени, характерах и маленьких человеческих слабостях. У каждого фильма свой типаж собутыльника: мечтатель, который грустит под гитару, балагур, раздающий тосты направо и налево, или философ, что начинает спорить о смысле жизни после первой же рюмки. Мы собрали самых узнаваемых персонажей, которые оставили след не только в кадре, но и в культурной памяти. Проверьте, сможете ли вы угадать фильм по его собутыльнику, но лица героев будут скрыты!
Если вам уже есть 30 лет, то вы наверняка смотрели сериал «Не родись красивой». Вспомните детали сюжета и ответьте на 7 вопросов! А также испытайте свою наблюдательность и проверьте, сможете ли вы угадать знаменитость по его сверкающей лысине!
- Кроссворд по «Покровским воротам»: Лишь самые внимательные зрители ответят на все 8 вопросов!
вчера в 14:00
- Тест: Попробуйте угадать знаменитый советский фильм всего по трём словам!
вчера в 08:00
- Тест «Было/Не было» по фильму «Д'Артаньян и три мушкетёра»: Только знатоки вспомнят все события!
5 декабря, 15:30