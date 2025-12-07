Тест на День собутыльника: Угадайте фильм по кадру с разгорячённой компанией друзей!

В отечественном кино застолье всегда нечто гораздо большее, чем просто сцена: это способ рассказать о времени, характерах и маленьких человеческих слабостях. У каждого фильма свой типаж собутыльника: мечтатель, который грустит под гитару, балагур, раздающий тосты направо и налево, или философ, что начинает спорить о смысле жизни после первой же рюмки. Мы собрали самых узнаваемых персонажей, которые оставили след не только в кадре, но и в культурной памяти. Проверьте, сможете ли вы угадать фильм по его собутыльнику, но лица героев будут скрыты!