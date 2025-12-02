Тест: Кто из героев фильмов Гайдая сказал эти фразы? Знатоки кино СССР ответят без ошибок

Смех да и только — именно так можно охарактеризовать фильмы Леонида Гайдая, одного из крупнейших мастеров советской кинематографии. Его комедии, такие как «Бриллиантовая рука», «Кавказская пленница» и «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», стали классикой и по сей день вызывают улыбку у зрителей разных поколений! Эти фильмы отличает яркий юмор, запоминающиеся герои и культовые цитаты, которые уже давно вошли в бытовой обиход. А теперь давайте проверим, настоящий ли вы знаток гайдаевских шуток и фраз? В этом тесте вам предстоит определить, кто из героев сказал ту или иную реплику!