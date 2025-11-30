Тест ко Дню матери: Угадайте советский фильм по кадру с мамой! 8/8 наберёт самый смекалистый!

Мамины руки, мамины интонации, её тихая забота — всё это было в советском кино особым, узнаваемым теплом. Иногда достаточно одного кадра, чтобы вспомнить не только фильм, но и собственное детство: запах пирогов, мягкий свет в квартире, спокойный голос, который умел унять любую бурю. Мы собрали сцены, где мамы, простые, настоящие, трогательные, становятся сердцем истории. Посмотрите на эти мгновения и попробуйте угадать, из каких фильмов они взяты! Возможно, вместе с правильными ответами вернутся и дорогие сердцу воспоминания!