30 ноября, 08:00

Тест ко Дню матери: Угадайте советский фильм по кадру с мамой! 8/8 наберёт самый смекалистый!

Погрузитесь в тёплую атмосферу советского кино: мы собрали трогательные кадры, где мамины глаза, улыбки и объятия говорят больше слов. Узнаете ли вы каждый фильм по одному мгновению? Пройдите тест и согрейте памятью сердце!

Обложка © Freepik / balasoiu, © «Москва слезам не верит», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Валентин Черных, «Любовь и голуби», режиссёр Владимир Меньшов, сценарист Владимир Гуркин, «По семейным обстоятельствам», режиссёр Алексей Коренев, сценарист Валентин Азерников / Kinopoisk

Мамины руки, мамины интонации, её тихая забота — всё это было в советском кино особым, узнаваемым теплом. Иногда достаточно одного кадра, чтобы вспомнить не только фильм, но и собственное детство: запах пирогов, мягкий свет в квартире, спокойный голос, который умел унять любую бурю. Мы собрали сцены, где мамы, простые, настоящие, трогательные, становятся сердцем истории. Посмотрите на эти мгновения и попробуйте угадать, из каких фильмов они взяты! Возможно, вместе с правильными ответами вернутся и дорогие сердцу воспоминания!

Мамы всегда были также и хорошими домохозяйками! Вспомните нюансы быта СССР и погрузитесь в атмосферу, которую наши мамы проживали ежедневно! А также узнайте немного больше о себе. Кто вы из гайдаевской культовой троицы: Трус, Балбес или Бывалый?

Анна Московко
