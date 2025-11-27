Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 14:30

Кроссворд по фильму «12 стульев»: Только прирождённый авантюрист разгадает все 10 слов!

Проверьте, насколько хорошо вы помните авантюры Остапа Бендера и поиски заветного сокровища. Кроссворд по фильму «12 стульев» оживит яркие эпизоды, тонкие шутки и знаменитых персонажей этой культовой комедии.

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © Freepik, © Кадр из фильма «12 стульев», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Илья Ильф, Евгений Петров / Kinopoisk, © Кадр из фильма «12 стульев», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Илья Ильф, Евгений Петров / Kinopoisk,

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Freepik, © Freepik, © Кадр из фильма «12 стульев», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Илья Ильф, Евгений Петров / Kinopoisk, © Кадр из фильма «12 стульев», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Илья Ильф, Евгений Петров / Kinopoisk,

Фильм «12 стульев» давно стал классикой, которую пересматривают не только ради блестящего юмора, но и ради тонкого портрета эпохи, ловко спрятанного за лёгкостью авантюрного сюжета. В поисках одного-единственного стула, где может скрываться сокровище, герои проходят через череду абсурдных ситуаций, остроумных диалогов и неожиданных встреч. Этот кроссворд предлагает вспомнить детали, мимо которых легко проскочить при обычном просмотре: имена, места, повороты сюжета и фразы, ставшие крылатыми. Проверьте свою память и ещё раз окунитесь в атмосферу культовой экранизации!

Вы любите маленьких, очаровательных и немного чумазых героев? Попробуйте догадаться, какой предмет мы скрыли на кадре из «Домовёнка Кузи»! А также, если у вас был советский паспорт, обязательно проверьте, как хорошо вы помните быт СССР!

BannerImage
Анна Московко
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • ссср
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar