Тест: Поклонники сериала «Склифосовский» точно угадают все фильмы с Авериным по 1 кадру!

Максим Аверин — актёр, чьи роли давно стали частью истории российского кино и телевидения, — сегодня отмечает день рождения! От харизматичного хирурга в «Склифосовском» до строгого, но справедливого полицейского в «Глухаре», его герои всегда запоминаются. В честь этого события мы подготовили небольшой тест: попробуйте угадать фильм или сериал с Максимом Авериным всего по одному кадру. Проверьте свои знания, вспомните любимые сцены и оцените, насколько хорошо вы знаете работы одного из самых узнаваемых российских актёров современности!