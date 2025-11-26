Россия и США


Тест: Поклонники сериала «Склифосовский» точно угадают все фильмы с Авериным по 1 кадру!

26 ноября отмечает день рождения актёр Максим Аверин! Проверьте, насколько хорошо вы знаете его роли, и попробуйте угадать фильмы или сериалы с ним всего по одному кадру!

Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © Freepik © ТАСС / Валерий Шарифулин

Максим Аверин — актёр, чьи роли давно стали частью истории российского кино и телевидения, — сегодня отмечает день рождения! От харизматичного хирурга в «Склифосовском» до строгого, но справедливого полицейского в «Глухаре», его герои всегда запоминаются. В честь этого события мы подготовили небольшой тест: попробуйте угадать фильм или сериал с Максимом Авериным всего по одному кадру. Проверьте свои знания, вспомните любимые сцены и оцените, насколько хорошо вы знаете работы одного из самых узнаваемых российских актёров современности!

Советский кинематограф славится своими яркими и запоминающимися сценами. Попробуйте узнать картину по кадру с транспортом! А для любителей фольклора у нас есть ещё один чудесный тест! Узнайте, какая русская народная сказка описывает вашу жизнь!

