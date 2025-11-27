Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 ноября, 13:00

Тест: Трус, Балбес или Бывалый? Ответьте на 8 вопросов и узнайте, кто вы из гайдаевской троицы

Узнайте, кто из легендарной троицы Гайдая ближе всего вашему характеру: осторожный Трус, добродушный Балбес или уверенный Бывалый. Пройдите тест и посмотрите, какая часть культовой комедии живёт в вас!

Обложка © Кадр из фильма «Самогонщики», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист Константин Бровин, Леонид Гайдай / Kinopoisk

Обложка © Кадр из фильма «Самогонщики», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист
Константин Бровин, Леонид Гайдай / Kinopoisk

Гайдаевские балбесы — это не просто герои из культовых комедий, а настоящие архетипы, в которых каждый узнаёт что-то своё. Трус — осторожный стратег, Балбес — душа компании с открытым сердцем, Бывалый — уверенный лидер, способный вывести из любой неразберихи. Их троица давно стала частью культурного кода: мы цитируем их реплики, вспоминаем их проделки и иногда ловим себя на мысли, что сами ведём себя точь-в-точь как они. Пройдите тест и узнайте, какой из этих культовых образов ближе вашему характеру и почему именно он!

Каждый ребёнок любого поколения начиная с 1974 года смотрел «Ералаш». Вспомните сюжеты самых культовых серий и разгадайте кроссворд! А также поддержите маленького хозяйственного духа и попробуйте догадаться, что именно мы скрыли на кадрах из «Домовёнка Кузи»!

Кроссворд по фильму «Полосатый рейс»: Только для тех, кто знает сюжет наизусть!
Кроссворд по фильму «Полосатый рейс»: Только для тех, кто знает сюжет наизусть!
BannerImage
Анна Московко
  • Wow
  • Тесты и квизы
  • Леонид Гайдай
  • ссср
  • Кино и сериалы
  • Поп-культура и Развлечения
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar