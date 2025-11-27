Тест: Трус, Балбес или Бывалый? Ответьте на 8 вопросов и узнайте, кто вы из гайдаевской троицы
Узнайте, кто из легендарной троицы Гайдая ближе всего вашему характеру: осторожный Трус, добродушный Балбес или уверенный Бывалый. Пройдите тест и посмотрите, какая часть культовой комедии живёт в вас!
Обложка © Кадр из фильма «Самогонщики», режиссёр Леонид Гайдай, сценарист
Константин Бровин, Леонид Гайдай / Kinopoisk
Гайдаевские балбесы — это не просто герои из культовых комедий, а настоящие архетипы, в которых каждый узнаёт что-то своё. Трус — осторожный стратег, Балбес — душа компании с открытым сердцем, Бывалый — уверенный лидер, способный вывести из любой неразберихи. Их троица давно стала частью культурного кода: мы цитируем их реплики, вспоминаем их проделки и иногда ловим себя на мысли, что сами ведём себя точь-в-точь как они. Пройдите тест и узнайте, какой из этих культовых образов ближе вашему характеру и почему именно он!
