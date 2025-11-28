Тест: Сможете угадать, какая фраза принадлежит Александру Градскому, а какая — его кумиру Элвису Пресли?
В этот день, 28 ноября 2021 года, великий Александр Градский покинул наш мир. Вспоминая такого талантливого музыканта, угадайте, кому принадлежит цитата: Александру или его кумиру Элвису Пресли!
Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Сергей Бобылев, The Granger Collection © Freepik
В этот день мы вспоминаем Александра Градского — человека, который умел соединять жанры, эпохи и судьбы так же легко, как свою собственную историю с историей музыки. Его кумиром был Элвис Пресли: далёкий американский голос, который однажды стал для юного Градского путеводной звездой. Два артиста, две вселенные, которые неожиданно рифмуются. Предлагаем проверить, насколько тонко вы чувствуете их интонации: кто произнёс эти слова — наш Градский или король рок-н-ролла?
