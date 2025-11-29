Тест: Самые экономные граждане вспомнят, сколько стоили эти вещи в СССР, остальные сдадутся сразу!

Цены советских времён — это особая часть памяти, которую мы чаще ощущаем, чем вспоминаем. Кто-то до сих пор может без запинки назвать стоимость билета, хлеба или баночки сгущёнки, а для кого-то эти цифры звучат как из другого мира. Этот тест предлагает проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в повседневной экономике прошлого. Вспомните ли вы, сколько стоили знакомые каждому вещи, или растеряетесь уже на первом вопросе? Узнайте, насколько крепко в вас сидит советская финансовая интуиция!