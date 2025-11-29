Тест: Самые экономные граждане вспомнят, сколько стоили эти вещи в СССР, остальные сдадутся сразу!
Проверьте свою память и финансовую хватку: сможете ли вы вспомнить, сколько стоили привычные вещи в СССР? Самые экономные пройдут испытание без труда, а остальных этот тест быстро выведет на чистую воду!
Коллаж © Life.ru. Обложка © ТАСС / Борис Кавашкин, Валерий Христофоров, © Freepik / starline
Цены советских времён — это особая часть памяти, которую мы чаще ощущаем, чем вспоминаем. Кто-то до сих пор может без запинки назвать стоимость билета, хлеба или баночки сгущёнки, а для кого-то эти цифры звучат как из другого мира. Этот тест предлагает проверить, насколько хорошо вы ориентируетесь в повседневной экономике прошлого. Вспомните ли вы, сколько стоили знакомые каждому вещи, или растеряетесь уже на первом вопросе? Узнайте, насколько крепко в вас сидит советская финансовая интуиция!
Если вы отлично разбираетесь в советском ценообразовании, то обязательно должны пройти тест для настоящих домохозяек СССР и вспомнить все нюансы быта!
