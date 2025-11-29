Тест: Лишь сам Гайдай смог бы угадать фильмы с Ниной Гребешковой всего по 1 кадру!

В день рождения Нины Гребешковой мы вспоминаем актрису, которая стала частью самого тёплого и узнаваемого наследия советского кино. Она редко играла главные роли, но её героини создавали ту самую живую, уютную атмосферу, без которой невозможно представить любимые комедии и драмы! Её появление в кадре всегда добавляло фильму человечности, мягкого юмора и правдивых бытовых деталей. Чтобы отметить эту дату, мы подготовили небольшой кинематографический тест: попробуйте угадать фильмы с участием Гребешковой по одному кадру!