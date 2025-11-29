Россия и США
29 ноября, 08:00

Тест: Лишь сам Гайдай смог бы угадать фильмы с Ниной Гребешковой всего по 1 кадру!

Сегодня день рождения актрисы Нины Гребешковой, которая также известна как жена Леонида Гайдая! В честь этого предлагаем вспомнить её хоть и короткие, но очень яркие роли! Угадайте фильм всего по одному кадру с актрисой!

Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, © Кадр из фильма «Бриллиантовая рука»,«12 стульев», режиссёр Леонид Гайдай и др. / Kinopoisk

В день рождения Нины Гребешковой мы вспоминаем актрису, которая стала частью самого тёплого и узнаваемого наследия советского кино. Она редко играла главные роли, но её героини создавали ту самую живую, уютную атмосферу, без которой невозможно представить любимые комедии и драмы! Её появление в кадре всегда добавляло фильму человечности, мягкого юмора и правдивых бытовых деталей. Чтобы отметить эту дату, мы подготовили небольшой кинематографический тест: попробуйте угадать фильмы с участием Гребешковой по одному кадру!

Если вы жили в советское время, то точно знаете все эти бытовые нюансы, проверьте, как хорошо сохранилось в памяти это время! А также для любителей сериалов: угадайте кинопроекты Максима Аверина всего по одному кадру!

