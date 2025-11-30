Тест: Слабо угадать фильм с Юрием Яковлевым только по его цитате? Справятся только знатоки!
30 ноября великий актёр Юрий Яковлев покинул нас. Вспоминая его, мы подготовили тест по цитатам из его самых ярких фильмов. Попробуйте угадать, из какой кинокартины эта цитата!
Обложка © ТАСС / Куров Александр, © Кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай др. / Kinopoisk © Кадр из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!», режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kinopoisk
30 ноября не стало великого актёра Юрия Яковлева, но его голос всё ещё звучит с экранов. Мы составили тест из его самых известных реплик. Он умел говорить так, что каждая фраза становилась крылатой, а любая роль родной и узнаваемой. Юрий Яковлев оставлял в кадре не просто слова, а интонации, которые невозможно перепутать. Реплики его героев, от благородных мечтателей до обаятельных плутов, давно разошлись на цитаты, которыми мы вспоминаем любимые фильмы. Угадаете, в каком фильме прозвучала каждая из них? Только настоящие знатоки справятся!
Мы недавно также вспоминали великого Александра Градского, попробуйте вместе с нами отличить цитату Градского от цитаты его кумира Элвиса Пресли! А если вы настоящий авантюрист, то без труда разгадаете кроссворд по культовому фильму «12 стульев»!
