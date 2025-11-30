Тест: Слабо угадать фильм с Юрием Яковлевым только по его цитате? Справятся только знатоки!

30 ноября не стало великого актёра Юрия Яковлева, но его голос всё ещё звучит с экранов. Мы составили тест из его самых известных реплик. Он умел говорить так, что каждая фраза становилась крылатой, а любая роль родной и узнаваемой. Юрий Яковлев оставлял в кадре не просто слова, а интонации, которые невозможно перепутать. Реплики его героев, от благородных мечтателей до обаятельных плутов, давно разошлись на цитаты, которыми мы вспоминаем любимые фильмы. Угадаете, в каком фильме прозвучала каждая из них? Только настоящие знатоки справятся!