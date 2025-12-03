Кроссворд по сериалу «Не родись красивой»: Только те, кто старше 30, ответят на все 7 вопросов!
«Не родись красивой» — сериал, который стал по-настоящему культовым в нулевые. Вы помните преображение Кати, интриги и сюжетные повороты? Это мы сейчас и проверим! Ответьте на 7 вопросов по сериалу и узнайте: вы знаток или профан!
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Фильм «Не родись красивой», режиссёры Карен Захаров и др., сценаристы Михаил Соколовский и др. / Kino-teatr, © Фильм «Не родись красивой», режиссёры Карен Захаров и др., сценаристы Михаил Соколовский и др. / Kino-teatr
Готовы проверить свою память и знания о культовом сериале «Не родись красивой»? Этот сериал, покоривший сердца зрителей в 2000-х, стал настоящей классикой отечественного телевидения! Помните преображение главной героини Кати, неожиданные сюжетные повороты и незабываемых персонажей? А может, вас застали только мимолётные воспоминания о событиях на экране? Наш кроссворд из 7 вопросов поможет определить, вы настоящий знаток этой истории или лишь слегка прикоснулись к ней. Готовы проверить свои знания и погрузиться в воспоминания о сериале? Тогда начинаем!
