Тест: Озеро в лесу, каток, аэродром — угадайте знаменитого отечественного актёра по лысине

Хотите проверить свою внимательность и знания о любимых отечественных актёрах? В этом тесте вам потребуется определить знаменитого актёра по его лысине — не по всему образу, а только по характерной внешней особенности. Многие звёзды кино узнаваемы не только благодаря своим ролям, но и по внешним деталям. Неважно, профессиональный вы киноман или просто любитель, давайте проверим, насколько хорошо вы знаете наших звёзд и насколько внимательно относитесь к их внешним чертам. Готовы начать? Тогда приступим и узнаем: кто из знаменитостей скрыт за этой лысиной!