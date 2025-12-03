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Опубликовано 3 декабря 2025, 05:00

Тест: Озеро в лесу, каток, аэродром — угадайте знаменитого отечественного актёра по лысине

Угадаете ли вы знаменитого российского и советского актёра по его характерной лысине? Пройдите тест и проверьте, сможете ли правильно определить актёра, узнав его только по сверкающей голове!

Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © РИА «Новости» / Максим Блинов, Кирилл Зыков, Екатерина Чеснокова, © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Обложка © Коллаж © Life.ru. Фото © РИА «Новости» / Максим Блинов, Кирилл Зыков, Екатерина Чеснокова, © Shutterstock / FOTODOM / New Africa

Хотите проверить свою внимательность и знания о любимых отечественных актёрах? В этом тесте вам потребуется определить знаменитого актёра по его лысине — не по всему образу, а только по характерной внешней особенности. Многие звёзды кино узнаваемы не только благодаря своим ролям, но и по внешним деталям. Неважно, профессиональный вы киноман или просто любитель, давайте проверим, насколько хорошо вы знаете наших звёзд и насколько внимательно относитесь к их внешним чертам. Готовы начать? Тогда приступим и узнаем: кто из знаменитостей скрыт за этой лысиной!

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Анна Московко
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