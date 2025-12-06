Кроссворд по «Покровским воротам»: Лишь самые внимательные зрители ответят на все 8 вопросов!

Перед вами кроссворд по фильму «Покровские ворота», тёплой, по-домашнему ироничной истории о дружбе, любви и странных переплетениях человеческих судеб. Эта комедия давно стала частью культурной памяти: мы цитируем её героев, узнаём их жесты и интонации, смеёмся над бытовыми нелепостями, в которых легко узнать себя. Воспоминания о студенчестве, коммунальном быте и вечных поисках собственного пути здесь соседствуют с тонкой лирикой и фирменным юмором эпохи. Проверьте, насколько хорошо вы помните фильм, и, возможно, снова услышите в голове знакомые мелодии и реплики!