6 декабря, 14:00

Кроссворд по «Покровским воротам»: Лишь самые внимательные зрители ответят на все 8 вопросов!

Комедия Михаила Козакова «Покровские ворота» уже стала по-настоящему культовой и романтичным отражением старой Москвы. Этот кроссворд для тех, кто помнит интонации героев, узнаёт реплики с полунамёка и любит возвращаться в атмосферу интеллигентной московской юности!

Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Фильм «Покровские ворота», режиссёр Михаил Козаков, сценарист Михаил Зорин / Kino-teart, © Фильм «Покровские ворота», режиссёр Михаил Козаков, сценарист Михаил Зорин / Kino-teart, © Фильм «Покровские ворота», режиссёр Михаил Козаков, сценарист Михаил Зорин / Kino-teart

Перед вами кроссворд по фильму «Покровские ворота», тёплой, по-домашнему ироничной истории о дружбе, любви и странных переплетениях человеческих судеб. Эта комедия давно стала частью культурной памяти: мы цитируем её героев, узнаём их жесты и интонации, смеёмся над бытовыми нелепостями, в которых легко узнать себя. Воспоминания о студенчестве, коммунальном быте и вечных поисках собственного пути здесь соседствуют с тонкой лирикой и фирменным юмором эпохи. Проверьте, насколько хорошо вы помните фильм, и, возможно, снова услышите в голове знакомые мелодии и реплики!

