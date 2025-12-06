Кроссворд по «Покровским воротам»: Лишь самые внимательные зрители ответят на все 8 вопросов!
Комедия Михаила Козакова «Покровские ворота» уже стала по-настоящему культовой и романтичным отражением старой Москвы. Этот кроссворд для тех, кто помнит интонации героев, узнаёт реплики с полунамёка и любит возвращаться в атмосферу интеллигентной московской юности!
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © Фильм «Покровские ворота», режиссёр Михаил Козаков, сценарист Михаил Зорин / Kino-teart, © Фильм «Покровские ворота», режиссёр Михаил Козаков, сценарист Михаил Зорин / Kino-teart, © Фильм «Покровские ворота», режиссёр Михаил Козаков, сценарист Михаил Зорин / Kino-teart
Перед вами кроссворд по фильму «Покровские ворота», тёплой, по-домашнему ироничной истории о дружбе, любви и странных переплетениях человеческих судеб. Эта комедия давно стала частью культурной памяти: мы цитируем её героев, узнаём их жесты и интонации, смеёмся над бытовыми нелепостями, в которых легко узнать себя. Воспоминания о студенчестве, коммунальном быте и вечных поисках собственного пути здесь соседствуют с тонкой лирикой и фирменным юмором эпохи. Проверьте, насколько хорошо вы помните фильм, и, возможно, снова услышите в голове знакомые мелодии и реплики!
Помимо «Покровских ворот» Союз славился своими фильмами с колкими и яркими фразами. Вспомните, кто из героев Гайдая сказал эти цитаты! А недавно мы праздновали День матери. И в честь этого предлагаем угадать вам фильм с мамой всего по 1 кадру!
- Тест: Попробуйте угадать знаменитый советский фильм всего по трём словам!
вчера в 08:00
- Тест «Было/Не было» по фильму «Д'Артаньян и три мушкетёра»: Только знатоки вспомнят все события!
5 декабря, 15:30
- Тест. Не только страна специй: чем ещё знаменита Индия? Ответьте на 8 вопросов об интереснейшей стране!
5 декабря, 14:30