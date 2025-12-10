Тест: Отличить песню Цоя от треков современных исполнителей смогут только тру-фанаты

Виктор Цой — настоящая легенда российской музыки. Его песни слушают и любят миллионы на протяжении уже многих лет. Он стал уже достоянием русской культуры. В этом тесте мы собрали строки из очень разных песен: от узнаваемых мотивов «Кино» до артистов, которые выросли уже после феномена Цоя. Современная сцена часто обращается к его темам и настроениям, поэтому граница между «тогда» и «сейчас» порой размывается. Узнайте, насколько точно вы различаете голоса разных поколений!