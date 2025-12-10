Тест: Отличить песню Цоя от треков современных исполнителей смогут только тру-фанаты
Сегодня, когда популярность Цоя не угасает десятилетиями, вы можете проверить, насколько различаете его фирменный стиль среди строк современных исполнителей, — только для преданных поклонников!
Обложка © Коллаж © Life.ru, фото © РИА «Новости» / Александр Костин, © ТАСС / Михаил Метцель, © Freepik / starline
Виктор Цой — настоящая легенда российской музыки. Его песни слушают и любят миллионы на протяжении уже многих лет. Он стал уже достоянием русской культуры. В этом тесте мы собрали строки из очень разных песен: от узнаваемых мотивов «Кино» до артистов, которые выросли уже после феномена Цоя. Современная сцена часто обращается к его темам и настроениям, поэтому граница между «тогда» и «сейчас» порой размывается. Узнайте, насколько точно вы различаете голоса разных поколений!
