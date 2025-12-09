Путин в Индии
Кроссворд по «Иронии судьбы»: Лишь чистые романтики смогут ответить на все 9 вопросов!

Вспомните культовую историю о перепутанных ключах, новогодних чудесах и неожиданных встречах. Этот кроссворд проверит, насколько хорошо вы помните детали фильма и умеете замечать иронию в каждом повороте судьбы!

Обложка © коллаж © Life.ru, фото © Фильм «Ирония судьбы, Или с лёгким паром! », режиссёр Эльдар Рязанов, сценарист Эмиль Брагинский / Kino-teatr

В новогоднюю ночь всё может пойти наперекосяк, и именно в этом — очарование «Иронии судьбы». Фильм, который десятилетиями остаётся символом зимних праздников, полон не только доброй ностальгии, но и тонкой игры случая! Мы помним тёплый свет ленинградской квартиры, одинаковые дома, нелепые совпадения и ту самую череду событий, что сводит незнакомцев под бой курантов. Перед вами кроссворд, который проверит, насколько глубоко вы знаете эту историю: от незаметных деталей до знаковых фраз, ставших частью нашей культурной памяти!

Разбор от психолога: Вы слышали эти песни из «Иронии судьбы» сто раз, но теперь пересмотрите фильм по-новому
