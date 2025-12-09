Кроссворд по «Иронии судьбы»: Лишь чистые романтики смогут ответить на все 9 вопросов!

В новогоднюю ночь всё может пойти наперекосяк, и именно в этом — очарование «Иронии судьбы». Фильм, который десятилетиями остаётся символом зимних праздников, полон не только доброй ностальгии, но и тонкой игры случая! Мы помним тёплый свет ленинградской квартиры, одинаковые дома, нелепые совпадения и ту самую череду событий, что сводит незнакомцев под бой курантов. Перед вами кроссворд, который проверит, насколько глубоко вы знаете эту историю: от незаметных деталей до знаковых фраз, ставших частью нашей культурной памяти!