«Mash на Горке» приглашает: Пройди наш тест и узнай, какой тюбинг подойдёт тебе этой зимой
13 декабря в Парке 50-летия Октября пройдёт крутой фестиваль «Mash на Горке», посвящённый зимнему семейному отдыху. Наш забавный тест вскроет всю правду. Всего 5 вопросов, и вы узнаете, бунтарь вы, романтик, или флегматик в мире зимних приключений!
Обложка © Mash на Мойке
В Парке 50-летия Октября 13 декабря пройдёт фестиваль «Mash на Горке» — большое городское событие, направленное на поддержку семейного отдыха, развитие городской культуры и популяризацию активного досуга. Проект, который Mash проводит совместно с партнёрами, объединяет тысячи участников и становится местом, где можно творить, соревноваться и проводить время вместе. Фестиваль проводится в формате конкурса креативных тюбингов, где можно выбрать даже картинг-автомобиль!
Зима — идеальное время, чтобы снова почувствовать себя ребёнком, пусть даже всего на один стремительный спуск. Представьте, что вы не просто наблюдатель на горке, а самый настоящий тюбинг со своим характером, привычками и манерой катиться навстречу приключениям. Кто-то мчится вниз с ветерком, кто-то ищет красивый ракурс, а кто-то предпочитает спокойное скольжение без лишнего шума. Пройдите наш лёгкий и забавный тест из пяти вопросов и узнайте, каким тюбингом были бы именно вы — бунтарём, романтиком, шутником или флегматиком.
Чтобы принять участие в конкурсе, сначала нужно зарегистрироваться тут. А потом уже всё просто: придумать дизайн ватрушки, костюм и показаться на люди во всей красе. Чем кринжовее, тем лучше. Ждём вас 13 декабря, Парк 50-летия Октября, с 11:00 до 16:00, участие бесплатное. Даже если ты не готов строить свой тюбинг, всё равно есть смысл приехать: гостей ждут зоны активностей, dj-сет, свободное катание.
А пока вы в мире тестов, предлагаем обратить внимание на Индию. Все знают её по специям, чаю и Болливуду, но вы когда-нибудь задумывались, что было бы, если бы вы родились в этой стране? А мы поможем вам это узнать! Ответьте на 8 вопросов и узнайте, к какой касте вы бы относились! А также попробуйте угадать культовые фильмы с великим актёром Вячеславом Тихоновым всего по 1 кадру!
