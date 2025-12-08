«Mash на Горке» приглашает: Пройди наш тест и узнай, какой тюбинг подойдёт тебе этой зимой

В Парке 50-летия Октября 13 декабря пройдёт фестиваль «Mash на Горке» — большое городское событие, направленное на поддержку семейного отдыха, развитие городской культуры и популяризацию активного досуга. Проект, который Mash проводит совместно с партнёрами, объединяет тысячи участников и становится местом, где можно творить, соревноваться и проводить время вместе. Фестиваль проводится в формате конкурса креативных тюбингов, где можно выбрать даже картинг-автомобиль!

Зима — идеальное время, чтобы снова почувствовать себя ребёнком, пусть даже всего на один стремительный спуск. Представьте, что вы не просто наблюдатель на горке, а самый настоящий тюбинг со своим характером, привычками и манерой катиться навстречу приключениям. Кто-то мчится вниз с ветерком, кто-то ищет красивый ракурс, а кто-то предпочитает спокойное скольжение без лишнего шума. Пройдите наш лёгкий и забавный тест из пяти вопросов и узнайте, каким тюбингом были бы именно вы — бунтарём, романтиком, шутником или флегматиком.

Чтобы принять участие в конкурсе, сначала нужно зарегистрироваться тут. А потом уже всё просто: придумать дизайн ватрушки, костюм и показаться на люди во всей красе. Чем кринжовее, тем лучше. Ждём вас 13 декабря, Парк 50-летия Октября, с 11:00 до 16:00, участие бесплатное. Даже если ты не готов строить свой тюбинг, всё равно есть смысл приехать: гостей ждут зоны активностей, dj-сет, свободное катание.