Тест: Угадать фильмы и сериалы с Вячеславом Тихоновым по кадру смогут лишь истинные фанаты!

Сегодня, 4 декабря, день памяти знаменитого советского актёра Вячеслава Тихонова, подарившего нам незабываемые образы. Его герои давно стали частью культурного кода: строгие, благородные, с той самой внутренней силой, которая притягивает без лишних слов. И пусть в первую очередь в памяти всплывает сериал «Семнадцать мгновений весны», хотя фильмография Тихонова намного больше. Мы собрали кадры, по которым смогут пройти проверку только настоящие фанаты и знатоки! Попробуйте угадать фильмы всего по одному кадру и проверьте, насколько хорошо помните работы Вячеслава Тихонова!