Тест: Угадать фильмы и сериалы с Вячеславом Тихоновым по кадру смогут лишь истинные фанаты!
4 декабря великий актёр Вячеслав Тихонов отошёл в мир иной. Сегодня мы вспоминаем артиста и его творчество. Попробуйте угадать фильмы и сериалы с участием актёра всего по одному кадру!
Коллаж © Life.ru. Фото © ТАСС / Малышев Николай. © Кадр из фильма «Семнадцать мгновений весны», режиссёр Татьяна Лиознова и др. / Kinopoisk, © Кадр из фильма «Война и мир», режиссёр Сергей Бондарчук и др. / Kinopoisk
Сегодня, 4 декабря, день памяти знаменитого советского актёра Вячеслава Тихонова, подарившего нам незабываемые образы. Его герои давно стали частью культурного кода: строгие, благородные, с той самой внутренней силой, которая притягивает без лишних слов. И пусть в первую очередь в памяти всплывает сериал «Семнадцать мгновений весны», хотя фильмография Тихонова намного больше. Мы собрали кадры, по которым смогут пройти проверку только настоящие фанаты и знатоки! Попробуйте угадать фильмы всего по одному кадру и проверьте, насколько хорошо помните работы Вячеслава Тихонова!
Недавно мы вспоминали также великого советского актёра Юрия Яковлева. Попробуйте угадать фильмы с его участием по цитате! А также узнайте, кто вы из культовой гайдаевской троицы: Трус, Балбес или Бывалый!