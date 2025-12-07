Путин в Индии
Кроссворд и «Поле чудес»: Только самые смекалистые разгадают все 8 легендарных слов!

Крутите барабан! Ответьте на 8 очень сложных вопросов из легендарной программы «Поле чудес» и испытайте свою смекалку. «А-а-а-автомобиль» мы вам не обещаем, но веселье обеспечено!

Коллаж © Life.ru. Фото © Wikipedia / Вадим Башуров, © ТАСС / Шеметов Максим, © Youtube / Заставка

«Поле чудес» — легендарная телепередача, которая без изменений выходит на экраны уже много лет! Мы собрали восемь вопросов из самых культовых выпусков «Поля чудес», тех, над которыми ломали головы поколения зрителей. Вам пригодятся смекалка, наблюдательность и немного ностальгии по временам, когда вечер пятницы был неполным без Якубовича и блеска отлитых в эфир призов. Попробуйте разгадать все слова, вспомните легендарные выпуски и проверьте, насколько крепка ваша память о главной телевизионной игре страны. А-а-а-автомобиль, увы, не выдаём, но удовольствие гарантируем!

Анна Московко
