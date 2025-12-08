Тест: Угадайте фильмы и сериалы с Юрой Борисовым по кадру! Пушкина и Аноры тут не будет

Юра Борисов за последние годы стал одним из самых заметных актёров российского кино, его роли разнообразны, точны и всегда эмоционально заряжены. Он одинаково убедителен в исторических драмах, мрачных триллерах и тихих, почти камерных историях о простых людях. В этом тесте мы собрали кадры из разных проектов, чтобы проверить, насколько хорошо вы узнаёте его экранные образы. Вглядитесь повнимательнее: некоторые роли узнаются мгновенно, а другие могут поставить в тупик даже тех, кто видел все фильмы Борисова. Готовы проверить себя?