Тест: Угадайте фильмы и сериалы с Юрой Борисовым по кадру! Пушкина и Аноры тут не будет
Сегодня, 8 декабря, отмечает день рождения знаменитый актёр Юра Борисов! Проверьте, насколько хорошо вы знаете его фильмографию: мы собрали кадры из самых разных проектов — от триллеров до драм. Пушкина и Аноры тут не будет, тест только для настоящих фанатов!
Юра Борисов за последние годы стал одним из самых заметных актёров российского кино, его роли разнообразны, точны и всегда эмоционально заряжены. Он одинаково убедителен в исторических драмах, мрачных триллерах и тихих, почти камерных историях о простых людях. В этом тесте мы собрали кадры из разных проектов, чтобы проверить, насколько хорошо вы узнаёте его экранные образы. Вглядитесь повнимательнее: некоторые роли узнаются мгновенно, а другие могут поставить в тупик даже тех, кто видел все фильмы Борисова. Готовы проверить себя?
