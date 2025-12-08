Тест: Выберите персонажа из фильма «Иван Васильевич», а мы скажем, как вы встретите Новый год!
Выберите своего героя из легендарной комедии Гайдая и узнайте, какой сценарий подготовила вам новогодняя ночь. Всё уже предрешено, осталось только нажать на персонажа и узнать свою судьбу!
Коллаж © Life.ru. Обложка © «Иван Васильевич меняет профессию», режиссёр Леонид Гайдай, сценаристы Владлен Бахнов, Леонид Гайдай, Михаил Булгаков / Kinopoisk, © Freepik
«Иван Васильевич меняет профессию» — поистине самый новогодний фильм в нашей стране. Вряд ли его смотрят когда-то, кроме кануна 1 января. Все фразы, события и герои знакомы. Но выбор любимого персонажа может нести в себе нечто большее, чем просто симпатия. Сегодня вы сможете узнать, как проведёте самую волшебную ночь в году, всего лишь выбрав картинку с героем любимого фильма! У каждого из нас есть свой внутренний царь, учёный, авантюрист или безупречная хозяйка. Мы собрали новогодние предсказания, вдохновлённые героями комедии, лёгкие, смешные и слегка абсурдные, как сами праздничные хлопоты. Выберите персонажа, который вам ближе всего, и узнайте, какой будет ваша ночь: шумной, уютной, блестящей или совершенно непредсказуемой.
В Новый год, конечно, все собираются за одним столом и открывают бутылочку чего-нибудь «веселящего». Угадайте фильм по кадру с собутыльниками, но лиц вы видеть не будете! А вы хорошо помните приключения трёх мушкетёров? Проверьте это, ответив «было» / «не было» по знаменитому фильму «Д'Артаньян и три мушкетёра»!
